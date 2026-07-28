1926: Las Fiestas Patrias y el tráfico en Lima

Pocas veces se ha visto tan intensificado el tráfico de vehículos por las calles de Lima como anoche. La gran cantidad de automóviles particulares y de plaza que existen en la ciudad salió a circular anoche, atronando el aire con el ruido ensordecedor de sus bocinas y dando muestra del entusiasmo con el que las Fiestas Patrias han sido recibidas en la capital. El tráfico de autos por el Jirón de la Unión solo se restableció pasadas las nueve de la noche. Mientras tanto, durante todas las horas de la tarde, los jirones Carabaya, Lampa, Camaná y algunos otros asfaltados se congestionaron.

Pocas veces se ha visto tan intensificado el tráfico de vehículos por las calles de Lima como anoche. La gran cantidad de automóviles particulares y de plaza que existen en la ciudad salió a circular anoche, atronando el aire con el ruido ensordecedor de sus bocinas y dando muestra del entusiasmo con el que las Fiestas Patrias han sido recibidas en la capital. El tráfico de autos por el Jirón de la Unión solo se restableció pasadas las nueve de la noche. Mientras tanto, durante todas las horas de la tarde, los jirones Carabaya, Lampa, Camaná y algunos otros asfaltados se congestionaron.