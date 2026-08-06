1926: Sociedad de naciones

Sigue siendo tema preferente de la prensa mundial el giro que ha de tomar la próxima reunión de setiembre de la Sociedad de las Naciones. Toma cuerpo la creencia de una futura SN americana frente al grupo de grandes potencias europeas monopolizadoras del comité permanente de dicho organismo. A esta situación se ha llegado por el error cometido por el grupo de naciones ibero-americanas al no presentarse en Ginebra constituyendo un solo bloque. Si así se hubiera hecho, las grandes potencias no tendrían pretexto para negarse a dar participación a un grupo de naciones que, como el nuestro, representa una gran fuerza.

Sigue siendo tema preferente de la prensa mundial el giro que ha de tomar la próxima reunión de setiembre de la Sociedad de las Naciones. Toma cuerpo la creencia de una futura SN americana frente al grupo de grandes potencias europeas monopolizadoras del comité permanente de dicho organismo. A esta situación se ha llegado por el error cometido por el grupo de naciones ibero-americanas al no presentarse en Ginebra constituyendo un solo bloque. Si así se hubiera hecho, las grandes potencias no tendrían pretexto para negarse a dar participación a un grupo de naciones que, como el nuestro, representa una gran fuerza.