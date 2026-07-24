Por Diana Gonzales Obando

Es uno de los museos más bellos del mundo y el destino turístico imperdible de la capital. En sus salas alberga 50 mil piezas prehispánicas que se abren como un portal al pasado para seguir comunicándose con nosotros. Cubierto de buganvilias siempre floreciendo, rodeado de jardines desde donde todavía se puede ver el cielo limeño, el Museo Larco de Pueblo Libre sostiene en su museografía la vigencia de quienes caminaron nuestro territorio siglos atrás y dejaron en sus expresiones de barro, tejidos y metales, su sabiduría.

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