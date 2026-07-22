Queda muy poco tiempo para decidir quiénes serán los próximos ganadores de los Premios Somos. Las votaciones de esta nueva edición cerrarán este domingo 26 de julio a las 11:59 p.m. Desde sus inicios, este reconocimiento ha tenido una característica que lo distingue: son los lectores quienes eligen a sus favoritos. Cada voto es una forma de reconocer a esos restaurantes, cafeterías, bares y propuestas gastronómicas que han dejado huella, ya sea por un plato inolvidable, un servicio excepcional o una experiencia que merece repetirse.

Ese espíritu es el que mantiene vivos a los Premios Somos. Más que una competencia, son una fotografía del momento que atraviesa la gastronomía peruana, una escena dinámica que cambia, crece y se reinventa. Por eso, este año incorporamos nuevas categorías, entre ellas mejor restaurante de comida coreana; renovamos otras, como mejor cafetería de especialidad del Perú; y ampliamos el número de nominados en rubros tan representativos como mejor pollería y mejor chifa. Cada ajuste responde a una industria que evoluciona y a un público con apetito constante por descubrir nuevos sabores.

Ahora, la última palabra la tienen nuestros lectores. Queremos conocer cuáles son esos lugares que realmente conquistan los corazones (y los estómagos) de los peruanos, uno de los públicos más apasionados y exigentes cuando se trata de disfrutar una buena mesa. Si aún no has participado, esta es la oportunidad de apoyar a tus favoritos y formar parte de una celebración que reconoce la diversidad, el talento y la creatividad de nuestra gastronomía. Tu voto no solo elige a los ganadores: también ayuda a contar la historia de lo que hoy emociona y representa el buen comer en el Perú.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace.

Postula tu receta familiar

Este año premiamos la creatividad y sazón familiar en una categoría nueva llamada “La receta de mi abuela”. Puedes participar postulando una receta familiar hasta el 26 de julio. Para participar en “La receta de mi abuela”, los lectores deberán seguir los siguientes pasos: