Las recetas que han pasado de generación en generación tendrán un espacio propio en los Premios Somos. En su cuarta edición, la revista Somos de “El Comercio” presenta “La receta de mi abuela”, una nueva categoría que busca reconocer aquellas preparaciones familiares que han acompañado momentos especiales y que hoy forman parte de la memoria de miles de hogares.

El concurso rendirá homenaje no solo a los platos, sino también a las personas que los hicieron posibles. La iniciativa pone en valor esas recetas que han estado presentes en cumpleaños, reuniones, celebraciones y días cotidianos, demostrando que algunas de las historias más importantes también se escriben alrededor de una mesa.

Esta apuesta continúa el camino iniciado por los Premios Somos para reconocer la cocina hecha en casa. En el 2025 se creó la categoría “Cocinero en casa”, que destacó a cocineros anónimos cuyo talento brillaba en el ámbito familiar. En esa edición, Ana María Vega fue la ganadora gracias a la historia detrás de su adobo a la limeña, recordando que las experiencias gastronómicas más memorables muchas veces nacen lejos de los restaurantes.

¿Cómo participar?

Para participar en “La receta de mi abuela”, los lectores deberán seguir los siguientes pasos:

Enviar los ingredientes y la preparación de la receta de manera clara y sencilla a este correo electrónico: somos1@comercio.com.pe.

Incluye una breve reseña que cuente la historia del plato: quién lo prepara, cómo llegó a la familia, en qué ocasiones suele compartirse o qué recuerdos despierta.

Adjunta una fotografía de buena calidad de la preparación y de la persona detrás de ella.

Recuerda que puedes enviar tu receta elegida hasta el domingo 19 de julio del 2026.

Reconocimiento a la mejor receta familiar

El equipo editorial de Somos elegirá a la receta ganadora. Más que elaboraciones complejas, el concurso busca historias auténticas que reflejen cómo la cocina puede convertirse en un puente de memoria, afecto y tradición. Además, las mejores recetas, relatos y fotografías serán publicadas en las páginas de la revista.

Si en tu familia existe ese plato que nunca falta en las reuniones y cuya historia merece ser contada, esta es la oportunidad para compartirla. Reúne la receta, escribe el recuerdo que la acompaña y participa en “La receta de mi abuela” para que esa tradición familiar pueda ser reconocida en los Premios Somos.