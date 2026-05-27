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Resumen

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Este año, serán 37 las categorías que elegirá el público, además de los rubros especiales que votará un jurado de expertos.
Este año, serán 37 las categorías que elegirá el público, además de los rubros especiales que votará un jurado de expertos.
/ HUGO PEREZ
Por Alfonso Rivadeneyra García

A partir de hoy, ya están abiertas las votaciones del galardón que reconoce lo mejor de la gastronomía peruana. Los Premios Somos de El Comercio celebran su cuarta edición con una selección de múltiples categorías que agrupan en su conjunto la propuesta culinaria nacional.