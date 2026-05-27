A partir de hoy, ya están abiertas las votaciones del galardón que reconoce lo mejor de la gastronomía peruana. Los Premios Somos de El Comercio celebran su cuarta edición con una selección de múltiples categorías que agrupan en su conjunto la propuesta culinaria nacional.

Como cada año, los lectores elegirán a los ganadores. En este caso, son 37 categorías abiertas al voto. Solo hay que registrarse como usuario de El Comercio (lo cual es gratis) y escoger a los nominados de su elección. No es necesario votar por todos.

Eligieron a los nominados el equipo de Somos, asesorados por otros expertos del rubro. Adicionalmente habrá seis galardones que serán entregados por voto del jurado, y que daremos a conocer en los próximos días.

Empieza la competencia

La primera categoría es Mejor Panadería, en la que compiten Delifrance, El Pan de la Chola, La Mansión del Pan, La Negra, La P’tite France, La Panadería del Country, etc. De hecho esta es una de las seis categorías que, a diferencia de años anteriores y en respuesta a la creciente oferta y diversidad de propuestas, han ampliado sus nominados a un total de 15 cada una.

¿Gustas de los sánguches? Puedes votar por Asados Héctor, Barba Negra, El Chinito, La Lucha, La Preferida, Los Clásicos Sanguchería, Mercattino, Pandilla, Sanguchón Campesino y Zimmermann. ¿Helados? Compiten Anacapri Gelateria Artigianale, Antica Gelateria del Corso, Blu: Il Gelato del Barrio, Cafeladería 4D, Cremeria Toscana Perú, Gelateria di Troppo, Heladería Speciale, Helado de Lima, Kōun y La Fiorentina Gelateria. ¿Comida saludable? Se disputan el trofeo Bloom Café, El Imperio Fit, Em Vegan Sweets, Essentia Café, Food & Fit, La Nevera Fit, La Sanahoria, Limaná, Raw Café y Rosa Pastel.

Los premios también son una ventana para descentralizar la comida. Así, hay categorías que premiarán a los mejores restaurantes en Cusco, Arequipa, Ica, Lambayeque y la región amazónica. Asimismo, se podrá votar por el mejor restaurante peruano en el extranjero (que incluye establecimientos en Estados Unidos, España, Japón, Inglaterra, Argentina, entre otros). También hay categorías que hacen su debut en esta edición de los Premios Somos, como el de Mejor Rooftop (en respuesta a la tendencia y expansión de estos espacios); el de Mejor Restaurante Coreano, que también se explica por su crecimiento; y el Restaurante Preferido del Club El Comercio, que reconocerá a la variedad de lugares favoritos de nuestros suscriptores. La elección está en tus manos.