Resumen

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Consulta las mejores sangucherías de Lima, según la guía de los Premios Somos 2025. (Fotos: Difusión)
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Por Redacción EC

Las sangucherías limeñas son un emblema del sabor urbano: espacios donde lo tradicional convive con la creatividad. Desde el clásico pan con chicharrón o asado, hasta versiones que incorporan influencias internacionales, los sánguches siempre sorprenden y se reinventan sin perder su esencia.

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