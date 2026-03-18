Las sangucherías limeñas son un emblema del sabor urbano: espacios donde lo tradicional convive con la creatividad. Desde el clásico pan con chicharrón o asado, hasta versiones que incorporan influencias internacionales, los sánguches siempre sorprenden y se reinventan sin perder su esencia.

En esta lista reunimos las mejores sangucherías de Lima para el 2026, según la guía de los Premios Somos anunciada en agosto del año pasado. Una ruta imperdible para disfrutar combinaciones que celebran lo local con un toque global.

¿Cuáles son las mejores sangucherías de Lima?

Estas son las sangucherías que forman parte de la guía de los Premios Somos 2025:

Asados Héctor

Dirección: Puesto 88 en el Mercado Municipal Santa Cruz (Av. Gral. Mendiburu 1175, Miraflores)

Barba Negra

Dirección: Toribio Pacheco 319, Miraflores

El buen gusto

Dirección: Marqués de Torre Tagle 249, Miraflores

El Chinito

Dirección: Consulta aquí todos sus locales

Pandilla

Dirección: Elías Aguirre 277, Miraflores

La Preferida

Dirección: Av. La Mar 1200, Miraflores/ Julián Arias Aragüez 698, Miraflores/ Av La Encalada 908, Santiago de Surco

La Lucha

Dirección: Consulta aquí todos sus locales

Panadería Carmelitas

Dirección: Av. 28 de Julio 1328, Miraflores

San Antonio

Dirección: Consulta aquí todos sus locales

Zimmermann

Dirección: Vasco Nuñez de Balboa 326, Miraflores/ Monte Grande 115, Chacarilla