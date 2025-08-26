El sánguche es parte esencial de la cultura gastronómica peruana: desde la tradicional butifarra hasta el clásico pan con chicharrón, cada bocado refleja identidad y sabor. Y por ello los Premios Somos tuvieron una categoría dedicada a estos espacios.

En Lima, numerosas sangucherías han hecho de este arte su especialidad, pero pocas con la trayectoria de El Chinito, que desde hace más de 60 años mantiene una propuesta reconocida por generaciones.

Con más de una decena de locales, la marca acaba de recibir el Premio Somos 2025 a la Mejor sanguchería, galardón que se definió por votación del público entre diez competidores de la categoría. El premio fue otorgado en una gala que se llevó a cabo el martes 26 de agosto en el Museo Pedro de Osma de Barranco.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes nominados en la categoría en los Premios Somos 2025:

Asados Héctor

Barba Negra

El buen gusto

El Chinito

Pandilla

La Preferida

La Lucha

Panadería Carmelitas

San Antonio

Zimmermann

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.