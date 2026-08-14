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Resumen

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La cocinera ha compartido momentos con figuras legendarias de la gastronomía peruana, como Javier Wong, Humberto Sato, Teresa Izquierdo y Pedro Solari. (Foto: Diego Moreno/ Revista Somos)
La cocinera ha compartido momentos con figuras legendarias de la gastronomía peruana, como Javier Wong, Humberto Sato, Teresa Izquierdo y Pedro Solari. (Foto: Diego Moreno/ Revista Somos)
Por Pierina Denegri Davies

Antes de que la cocina se convirtiera en su oficio, fue su manera de entender el mundo. María Zúñiga, ganadora del Premios Somos a la Trayectoria Bernardo Roca Rey, creció entre sartenes, ollas y jornadas familiares alrededor de la comida. Su madre, María Barbieri de Zúñiga, había comenzado a preparar tamales en 1955 y aquella actividad terminaría convirtiéndose en una tradición familiar. María recuerda que, desde niña, su lugar también estaba en la cocina: tenía una pequeña mesa donde le colocaban el pollo que debía trozar para los tamales. Quitaba la grasa y el pellejo, con la sal y el rocoto a un lado. Si le daba hambre, tomaba a escondidas un pedazo de pechuga, lo acompañaba con su ajicito y seguía trabajando. No jugaba con muñecas, sino con los ingredientes.

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