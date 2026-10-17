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Resumen

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Conoce más sobre este espacio en Barranco que combina cervezas, coctelería y alta cocina.
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/ Enorme
Por Marissa Chiappe

Hay una pregunta que me acompañó toda la noche en Chakana y que todavía no sé responder: ¿qué pasa cuando una cervecería tiene una cocina y una barra con personalidades protagónicas?

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.