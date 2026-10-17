En medio del local hay un árbol. Los arquitectos pudieron sacarlo, pero prefirieron que todo girara a su alrededor. Las mesas son pequeñas y se juntan según el tamaño del grupo, de modo que el salón crece con la noche.

Un árbol en el centro del local barranquino ofrece un toque distintivo. / Teresa Sifuentes

La cerveza —en teoría el origen de todo— la firma Silvia de Tomás, maestra cervecera de Two Broders, jueza internacional e hija de los fundadores de Cebichela. Son cuatro estilos sin excentricidades (lager, weizen, red ale, IPA): una carta para volver más que para asombrar.

El resto no se queda quieto. Leonardo Fassioli trae al bar herramientas de la alta cocina: aceites propios, juego de texturas, combinaciones poco obvias que aquí funcionan. Las aceitunas marinadas con hinojo y lima son simples y adictivas. Las conchas llegan en su punto, en una leche de tigre ahumada donde el aceite de vainilla aporta un matiz que no esperaba y que no sobra. El choclo braseado, con queso fresco y mantecoso sobre una crema de ají amarillo que no pica, es puro confort. Los langostinos en tempura van con salsa de chupe y el matambrito se sostiene entre la reducción de oporto, el aceite de manzanilla y la lima quemada.

/ Enorme

En la barra, André Querol ejecuta bien los clásicos, pero lo interesante está en los tragos de la casa. La Paloma con higos, con Aqará macerado en hojas de higo, cordial de toronja, bitter de cacao y sal de Maras, es fresca y tiene fondo. El Chakana Mule, con vodka 14 Inkas, cordial de emoliente, kion y cerveza stout, es el punto donde la cervecería y la coctelería se encuentran.

Ahí está mi duda. Tres autores con voz propia en un mismo local son un lujo para el cliente, pero complican algo básico: explicar el lugar en una frase. ¿Es una cervecería con buena cocina, un bar de cócteles con cerveza propia, un sitio para comer? La barra ya empezó a resolverlo con cócteles que juegan con stout, cebada o lúpulo. La cocina lo hace por otra vía: casi todo en la carta pide una pinta al lado.

André Querol está a cargo de la barra de cócteles de Chakana. / Enorme

Lo que sí tiene claro Chakana es a quién le habla. Barranco está lleno de bares para veinteañeros donde conversar es imposible y de restaurantes donde la noche termina con el postre. Para quienes pasamos los treinta casi no hay término medio: un lugar relajado pero adulto, con un volumen que permita escuchar al de enfrente, buena comida, buenos tragos, cerveza propia y precios que no castigan la segunda ronda.

Chakana ocupa ese espacio. Si logra que sus tres protagonistas hablen el mismo idioma, puede ser algo que Lima todavía no tiene: el bar donde la noche crece sin que tengas que levantar la voz. //

La carta está basada en destilados peruanos con clásicos y mezclas propias. / Enorme

Además… Los autores: Leonardo Fassioli Cocinero entre la alta cocina y los formatos informales. Pasó por Central, desarrolló un menú degustación en Cusco y dirigió cocinas de una cafetería y un bar. En 2026 logró lo que buscaba desde 2019: competir en S.Pellegrino Young Chef Academy, donde quedó entre los quince finalistas de la región. Silvia de Tomás Aprendió el oficio de niña: la familia fundó Cebichela, en San Borja, restaurante y fábrica pionera de la cerveza artesanal limeña. A los 22 años tenía marca propia, Knock Out. Hoy es socia y maestra cervecera de Two Broders, dirige la escuela Brewmart y ha sido jueza en la World Beer Cup. Investiga frutas, tubérculos y cereales peruanos aplicados a la cerveza. André Querol Hizo buena parte de su carrera en Cusco. Dirigió la coctelería de Oqre, el restaurante del hotel Monasterio, donde trasladó a la barra la lógica de costa, sierra y selva de la cocina. Trabaja con destilados peruanos (Matacuy, Salqa, 14 Inkas, Aqará) e insumos de distintas regiones: ajíes, cacao, hongos y castañas amazónicas.