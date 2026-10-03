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Resumen

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Tiradito imperial con pesca azul, calamares crocantes y crema de rocoto. De lo mejor de La Capitana.
Tiradito imperial con pesca azul, calamares crocantes y crema de rocoto. De lo mejor de La Capitana.
/ Diego Moreno
Por Marissa Chiappe

Cuando se habla de profesionalizar un restaurante, muchas veces se está hablando de una pérdida. El local crece, ordena la carta, contrata más gente y, en el camino, se va justo aquello que hacía que uno cruzara la ciudad para sentarse ahí. La Capitana cumple tres años en Surquillo y nos enseña que eso no tiene por qué pasar.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.