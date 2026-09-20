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Resumen

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A la izquierda el cebiche Chimpún, con pesca del día (charela) y chicharrón de lapas. Derecha: Arturo Arroyo y Miguel Intiquilla, los chefs detrás de Chacombo.
A la izquierda el cebiche Chimpún, con pesca del día (charela) y chicharrón de lapas. Derecha: Arturo Arroyo y Miguel Intiquilla, los chefs detrás de Chacombo.
/ Diego Moreno
Por Marissa Chiappe

¿A dónde van a comer los cocineros? La respuesta a esta pregunta rara vez coincide con el restaurante más viral en las redes o el más premiado. Es el caso de Chacombo, el debut de Miguel Intiquilla y Arturo Arroyo. Basta mirar quiénes han llenado sus mesas últimamente: una noche el equipo de La Mar, otra el de Rafael, y Miguel me cuenta, sin alardear, que ya pasaron por su local los amigos de Panchita, Ricardo Martins, José del Castillo y otros más. Cuando el gremio elige dónde comer en su día libre, ese veredicto pesa más que cualquier estrella.

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RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.