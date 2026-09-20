El nombre no es casualidad ni ocurrencia. “Chacombo”, la canción de Zambo Cavero y Óscar Avilés, nos cuenta sobre una serenata y una merienda improvisadas con lo que había a mano —un tarro viejo de bongó, un centavo de anís, diez de maíz, un pedazo de queso—, donde se termina invitando a todos los que llegan. Bautizar así un restaurante nos habla de una mesa donde cabe cualquiera, lejos de toda solemnidad. Y se nota: entre fotos en blanco y negro y una pequeña cocina a la vista, no hay show. No hay coreografía para las cámaras, solo dos chefs que se mueven en perfecta sincronía, sabiendo exactamente dónde está el otro, sosteniendo un salón lleno sin esfuerzo visible.

La carta es criolla, pero no de manual. Nos habla desde la experiencia de sus chefs, de su recorrido y sus viajes. Así encontramos las almejas barranquinas con una chalaquita fina y leche de tigre que pica lo justo. Un tamalito amarillo suave, tierno, relleno de queso, con una carrillera desmechada y todo su juguito; lo corona una sarza criolla de corte fino. El cebiche, muy al estilo de El Mercado, fresquito, con chicharrón de lapa y leche de tigre al ají norteño. La sarza de pulpo, en cambio, cita a Arequipa —pallares verdes, rocoto, tomate, aliño de picantería—. Pero lo que más me detuvo fue el pepián de garbanzo con punta de pecho, cocido a fuego lento, con loche y un aderezo de ajíes que lo impregna de sabor justo sin quitarle protagonismo a una carne suave que se deshace con el tenedor. De remate, una sarza de caigua.

Chacombo es cocina casera con memoria de restaurante grande: la experiencia de haber trabajado con Rafael Osterling y en el universo Acurio, puesta ahora al servicio de un guiso a fuego lento.

De izquierda a derecha: El más pedido: pato al estilo de Ferreñafe con arroz achiotado. Sarza de pulpo con pallares verdes. Pepián de garbanzo con punta de pecho, hecho a fuego lento. / Diego Moreno

Tanto Arturo como Miguel pasaron por los lugares donde se fabrica el prestigio de la gastronomía peruana y, en vez de seguir escalando dentro de esas estructuras, decidieron achicar: una barra, fuego y una carta corta, pero precisa. Después del boom que le dio a Lima el prestigio mundial, lo que sigue no es necesariamente más espectáculo ni proyectos más grandes. Quizá crecer es esto: cocineros con oficio de cocina grande abriendo proyectos chicos con igual rigor, sin la maquinaria de una corporación detrás, pero con la misma pasión al prender el fuego. Si el boom gastronómico fue la expansión, esta generación es la democratización. Y es probable que ahí esté el futuro más sano de lo que nos unió como país, aunque nadie lo esté anunciando como tal.

Chacombo no inventa nada, sino reparte, en porciones generosas, lo que Miguel y Arturo aprendieron en cocinas mucho más grandes que la suya. Y a juzgar por quienes se sientan ahí a comer, el gremio ya dio su veredicto. //

¿Dónde? "Chacombo", de Arturo Arroyo y Miguel Intiquilla Dirección: Av. Francisco Bolognesi 895, Barranco Reservas: mesa247.pe @chacombo____