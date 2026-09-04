Una feria gastronómica puede ser mucho más que una sucesión de puestos donde comer. La Feria Fusión por Gloria apuesta precisamente por eso: convertir la visita en un recorrido por diferentes expresiones de la cocina peruana, desde recetas tradicionales y postres de convento hasta anticuchos, pollos a la brasa, cocina amazónica y propuestas internacionales. En esa línea, la segunda edición de Fusión abrió sus puertas este jueves 3 de septiembre en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, y permanecerá abierta hasta el domingo 6. Este año reúne a 65 restaurantes y huariques, con alrededor de un centenar de alternativas culinarias provenientes de la costa, sierra y selva, además de propuestas internacionales.

La mudanza a Magdalena responde también a una apuesta por crecer. La primera edición recibió alrededor de 30 mil personas y para este año la organización espera superar esa cifra y alcanzar o superar los 40 mil visitantes. El nuevo espacio permite, además, incorporar otras experiencias, como un mercado de emprendedores, actividades familiares, charlas sobre pesca responsable y una zona de adopción de perros.

El ají peruano es uno de los protagonistas de esta edición, con una experiencia inmersiva dedicada a explorar su importancia en la gastronomía nacional. La propuesta de Fusión se completa con música y entretenimiento: durante los cuatro días están programadas presentaciones de artistas y agrupaciones como Corazón Serrano, Armonía 10, Son Tentación y Los Hermanos Yaipén, además de espectáculos familiares.

Pero si algo justifica el recorrido por la feria es la comida. Estas son algunas de las propuestas que vale la pena buscar (y disfrutar):

El Chinito

El Chinito lleva dos de sus clásicos: el sánguche de chicharrón y su tradicional sánguche de pavo cualquiera a S/25. La propuesta pone en primer plano una de las preparaciones más populares de la cocina limeña.

Infaltable el pan con chicharrón. / Mario Zapata

La Cabrera

La Cabrera apuesta por dos platos para los amantes de las carnes: costillas acompañadas de una salsa de bbq a S/40, además de un lomo grillado y papas fritas a S/45. Es una parada para quienes prefieren una propuesta de parrilla.

La Cabrera le propone opciones a los amantes de la parrilla. / Mario Zapata

San Joy Lao

El chifa también tiene un espacio importante en Fusión. San Joy Lao presenta unos siu mais bañados en salsa picante a S/18 y las llamadas costillas Capón, acompañadas por una salsa que incorpora elementos propios de la cocina de El Chinito, a S/25. La propuesta busca mantener esa combinación entre técnicas y sabores de la cocina china y el gusto peruano.

El chifa también tiene lugar en Fusión 2026. / Mario Zapata

Huambra

Para acercarse a los sabores de la selva, Huambra propone un chaufa amazónico con chorizo, cecina y plátano frito a S/18. También ofrece un tacacho mixto compuesto por una porción de bola de tacacho, chorizo y cecina a S/25. Es una de las alternativas que permite recorrer la diversidad regional de la feria sin salir de la Costa Verde.

Un tacacho es un infaltable en una feria gastronómica. / Mario Zapata

La Patarashkita

La propuesta de La Patarashkita también mira hacia la Amazonía. Entre sus opciones están juane de gallina a S/18 y unas costillas amazónicas provenientes de Tarapoto, servidas con una salsa con sabores de la selva a S/25.

La Patarashkita ofrece su clásicos a sus fieles comensales. / Mario Zapata

Trastevere

No todo en Fusión pasa por la cocina peruana. Trastevere presenta una lasaña clásica elaborada con pasta fresca y productos italianos, además de un maccheroni all’amatriciana con salsa de tomate, queso Pecorino y peperoncino, ambas opciones a S/25. Para cerrar, ofrece tiramisú clásico preparado con mascarpone italiano a S/18.

El toque italiano también estará presente estos días. / Mario Zapata

Donde Walter

Donde Walter apuesta por una combinación contundente. Entre sus platos para Fusión están el octavo de pollo acompañado de papas nativas Tiyapuy y una preparación que reúne un octavo de pollo, lechón a la caja china, anticucho y papas nativas, también Tiyapuy a S/18. Todo llega acompañado de las cremas de la casa, entre ellas mayonesa, ajicito y crema de rocoto.

Los visitantes también podrán disfrutar del pollo a la brasa de Donde Walter. / Mario Zapata

Cuto 16

Es la primera participación de Cuto 16 en Fusión y llega con uno de los platos más representativos de Chincha: la carapulcra acompañada de sopa seca, una combinación que forma parte de la identidad gastronómica del Cuto Guadalupe. La propuesta que cuesta S/25 busca trasladar a la feria una preparación tradicional que el restaurante considera emblemática de su cocina.

Cuto Guadalupe llega a la feria por primera vez. / Mario Zapata

Dulces y picarones Mary

Para quienes buscan postres tradicionales, Picarones Mary propone una combinación de dulces peruanos que reúne dos clásicos. Su oferta incluye suspiro limeño con manjar y merengue a S/10, además de los tradicionales picarones de camote y zapallo, acompañados con miel de chancaca y frutas a S/14.

Del Parque Kenedy a Magdalena, descubre la propuesta de Picarones Mary, / Mario Zapata

Fausta

Fausta lleva a la feria una selección de dulces tradicionales que permite mirar la repostería peruana desde otra perspectiva. Entre sus propuestas aparecen el prestiño huanuqueño, una rosquita de origen virreinal elaborada con yema de huevo, a S/7; los limones de convento, cascaritas de limón rellenas de manjar; además de torta de cacao y torta de alfajor de pecanas, estos tres últimos a S/14 cada uno.

La tradición la trae Fausta. / Mario Zapata

Mamá Quiero Dulce

La propuesta de Mamá Quiero Dulce se mueve entre sabores conocidos y reinterpretaciones con productos peruanos de los famosos cuchareables. Hay torta de chocolate, alfajor acanelado y, entre sus alternativas más particulares, un terremoto de lúcuma, una preparación elaborada con pulpa de fruta, además de tres leches de algarrobina y pye de limón con salsa de berries. Los postres tienen un precio de S/14.

Y los cuchareables también se pueden encontrar en esta edición. / Mario Zapata

Casa Zúñiga

María Zúñiga, reconocida en esta edición de los Premios Somos con el premio a la trayectoria Bernardo Roca Rey, llega con una propuesta dedicada a recuperar preparaciones antiguas. Entre ellas destaca una mazamorra morada con arroz y leche, elaborada siguiendo recetas y técnicas tradicionales, además de un budín preparado con chancay especialmente elaborado para la casa. Ambos postres tienen un valor de S/18.

La ganadora al Premio a la Trayectoria de los Premios Somos 2026 llega con sus dulces en esta edición. / Mario Zapata

Con esta diversidad, Fusión 2026 busca que el visitante no llegue únicamente a comer y retirarse. La propuesta combina gastronomía, música, entretenimiento y experiencias para recorrer el recinto con tiempo. La organización incluso ha renovado parte de su oferta: aproximadamente el 60% de las propuestas que tuvieron buena recepción en 2025 permanecen, mientras que el 40% corresponde a nuevos participantes.

La feria puede visitarse hasta el domingo 6 de septiembre en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar. La atención del domingo será de 12 p.m. a 9 p.m., mientras que viernes y sábado extiende su horario hasta las 10 p.m.