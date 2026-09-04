Por Alejandra Garboza

Una feria gastronómica puede ser mucho más que una sucesión de puestos donde comer. La Feria Fusión por Gloria apuesta precisamente por eso: convertir la visita en un recorrido por diferentes expresiones de la cocina peruana, desde recetas tradicionales y postres de convento hasta anticuchos, pollos a la brasa, cocina amazónica y propuestas internacionales. En esa línea, la segunda edición de Fusión abrió sus puertas este jueves 3 de septiembre en la explanada de la Costa Verde, en Magdalena del Mar, y permanecerá abierta hasta el domingo 6. Este año reúne a 65 restaurantes y huariques, con alrededor de un centenar de alternativas culinarias provenientes de la costa, sierra y selva, además de propuestas internacionales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.