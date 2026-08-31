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La parrilla del carnicero, el huarique en Surquillo que lleva cortes diferentes a sus comensales.
La parrilla del carnicero, el huarique en Surquillo que lleva cortes diferentes a sus comensales.
/ Hugo Pérez
Por Alejandra Garboza

Hay algo de la parrilla que Jorge Castro, llamado entre los amigos como Coco, conoce desde hace décadas: la carne antes de llegar a la parrilla. Su historia comenzó cuando tenía apenas ocho años, en una familia vinculada a la carnicería, desde entonces, pasó por la selección y comercialización de carnes, trabajó con hoteles y restaurantes, conoció a parrilleros y chefs y, con el tiempo, convirtió ese aprendizaje en una propuesta propia. Hoy, junto a su amigo de toda la vida, Julio González, lleva esa experiencia a La Parrilla del Carnicero, un espacio en Surquillo que busca acercar cortes de alta calidad a los comensales y, al mismo tiempo, invitarlos a salir de los cortes de siempre.

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