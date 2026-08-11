Los Premios Somos llegaron a su cuarta edición en medio de la celebración del talento peruano y la camaradería de un gremio que se ha acostumbrado a darnos orgullo como país. Poco después de las siete de la noche, las puertas del Museo Pedro de Osma, en Barranco, se abrieron para dar la bienvenida a los protagonistas de la gala 2026 de los trofeos del diario “El Comercio”. Algunos luciendo sus mejores galas, otros sin perder la elegancia pero optando por la comodidad, todos llevaban como uniforme una sonrisa, emocionados por una velada que no solo reconoce su esfuerzo, sino que también les permite compartir por unas horas fuera del ajetreado mundo de las cocinas y los bares.

MIRA: Masi, el nuevo proyecto de Virgilio y Malena Martínez que transforma la investigación de Mater en una experiencia sensorial

La conducción de la velada estuvo a cargo de Franco Cabrera, animador de programas como “El gran show” y “Yo soy”, quien dirigió una ceremonia que se extendió por casi dos horas.

La noche arrancó formalmente con las palabras de Juan Carlos Fangacio, editor general de la revista “Somos”, quien destacó la importancia del sector gastronómico en el Perú y enfatizó el lado humano que lo hace posible a través de la creatividad de cocineros y cocineras de inagotable imaginación, talento y compromiso.

Tras este mensaje, se dio inicio al bloque de los premios otorgados por el público, un conjunto de 37 categorías que movilizaron más de 28 mil votos durante el periodo de votación en la web del diario El Comercio, activo entre el 27 de mayo y el 26 de julio de 2026.

Los elegidos de la gente

El primer galardón de la velada fue entregado a El pan de la chola como Mejor panadería. Inmediatamente después, María Almenara subió al escenario tras triunfar en la categoría de Mejor pastelería. La secuencia continuó con el reconocimiento a San Antonio como Mejor cafetería y, tras ello, se otorgó el premio a la Mejor cafetería de especialidad, distinción que recayó en D’Sala Caffè por su trabajo con el café peruano.

Con el auspicio de Rappi, se anunciaron las categorías de pizza y hamburguesa, cuyos galardones fueron para La Linterna y Boycott, respectivamente. Por su parte, Mapfre seguros entregó el premio a Mejor espacio de comida saludable a La Nevera Fit. La marca Omoda-Jaecoo premió a La Gran Azul, ubicada en Santa Clara, en la categoría de Mejor restaurante campestre. El recorrido por la oferta culinaria continuó hacia las regiones del país; en el apartado de Arequipa, auspiciado por Backus, el reconocimiento fue para La Nueva Palomino. La misma firma auspició la categoría de Mejor bar, donde triunfó María Mezcal.

Wong entregó las distinciones a Panchita como Mejor restaurante de comida criolla y a El Hornero como Mejor restaurante de carnes. En el rubro de las aves, Redondos entregó el galardón de Mejor pollería a Tinajas Chicken & Grill. La categoría de Mejor rooftop, auspiciada por Rotondo, distinguió a Amador, mientras que el premio al Huarique, auspiciado por Queirolo, fue para Canta Rana. Ya avanzada la velada, se presentó una de las novedades de esta edición: la categoría de Mejor restaurante coreano, que quedó en manos de Casa Corea. Posteriormente, se otorgaron los trofeos a los creadores de contenido, apartado en el que triunfaron Luis López, Rodrigo Fernandini y Luciano Mazzetti.

Momentos de emoción

Al término de la premiación popular llegó el turno de las categorías especiales. Antes de revelar las elecciones del jurado experto —conformado por Marissa Chiappe, Hirka Roca Rey, Paola Miglio, Laura Graner, Luis Martín Alzamora, Nora Sugobono y Pierina Denegri—, se entregó un reconocimiento inédito: el trofeo a La receta de mi abuela, creado en esta edición para destacar las preparaciones familiares de los lectores de “Somos”. Con el auspicio de Rappi, que entregó un cheque con rappicréditos para consumos, el galardón viajó hasta el distrito de Pueblo Libre para ser entregado a doña Elisa de la Vega, viuda de Peña. Nacida en Chincha, la ganadora fue ovacionada por los asistentes ante la emoción de sus familiares por su preparación de champús agrio, postre tradicional que elabora durante las festividades de la Virgen del Carmen.

A continuación, se dio paso a las distinciones evaluadas por el jurado especializado, las cuales incluyeron Mejor servicio en sala, Mejor cocinero y Mejor cocinera. Uno de los momentos más celebrados de este segmento fue el anuncio de Los Primos de San Juan como Mejor nuevo restaurante.

El momento central de la noche se dio cuando Manuel García Miró, presidente del Directorio del Grupo El Comercio, subió al escenario para entregar el trofeo a Mejor restaurante, el reconocimiento más importante de la jornada, el cual fue otorgado a Kjolle, propuesta liderada por la chef Pía León.

El cierre de la entrega de premios estuvo marcado por el galardón a la trayectoria, entregado por Carlos Salas, subdirector del diario “El Comercio”, a la cocinera María Zúñiga Barbieri. La homenajeada es heredera de una tradición familiar dedicada a la preservación de la cocina tradicional peruana a través de recetas como tamales, humitas y postres de antaño. Zúñiga combina su labor culinaria en Casa Zúñiga, fundada en 1955 en Barranco, con la docencia en la Pontificia Universidad Católica y en el Instituto Pachacútec.

Tras la toma de la foto grupal con todos los premiados, la celebración continuó en un ‘after party’ en el local Paco Yunque, en Miraflores. La jornada ratificó que la historia de la gastronomía peruana continúa escribiéndose y que los Premios Somos consolidan su presencia dentro de ese proceso.

Lista de ganadores

Estos fueron todos los ganadores de la velada:

Premios del público

Mejor Panadería: El Pan de la Chola Mejor Pastelería: María Almenara Mejor Cafetería: San Antonio Mejor Cafetería de especialidad: D’Sala Café Mejores Pizzas: La Linterna Mejores Hamburguesas: Boycott Mejores Sánguches: El Chinito Mejor espacio de Comida saludable: La Nevera Fit Mejor Restaurante de hotel: Maras (Westin) Mejor Restaurante campestre: La Granja Azul Mejor heladería: Cafeladería 4D Mejor Restaurante peruano en el extranjero: CVICHE 105 Mejor Restaurante de Comida regional en Lima: Alegría Picantería Piurana Mejor Restaurante de Región amazónica: El Batán del Tayta Mejor Restaurante en Ica: Lagunilla Mejor Restaurante en Lambayeque: Don Humberto Mejor Restaurante en Arequipa: La Nueva Palomino Mejor Restaurante en Cusco: Chicha Mejor Escuela de cocina: Le Cordon Bleu Mejor bar: María Mezcal Mejor Restaurante de comida marina: La Mar Mejor Restaurante de comida italiana: Pasta Mejor Taberna: Antigua Taberna Queirolo Mejor Restaurante nikkei: Osaka Mejor Restaurante de Cocina contemporánea: Cosme Mejor Restaurante de cocinas del mundo: 52MX Mejor Restaurante de Comida criolla: Panchita Mejor pollería: Tinajas Chicken & Grill Mejor chifa: Titi Mejor restaurante de carnes: El Hornero Mejor rooftop: Amador Mejor huarique: Canta Rana Mejor restaurante coreano: Casa Corea Mejor creador de contenido gastronómico: Luis López (@mirecetamagica) Mejor creador recetas: Rodrigo Fernandini (@rodrigofernandini) Mejor programa de gastronomía: Viaja y Prueba (Luciano Mazzetti) Restaurante club El Comercio: Embarcadero 41

Premios del jurado

Mejor restaurante: Kjolle Mejor nuevo restaurante: Los Primos de San Juan Cocinero del año: Juan Luis Martínez Cocinera del año: Pía León Mejor Servicio de Sala: Central

Premio a la trayectoria Bernardo Roca Rey

María Zuñiga (Casa Zuñiga)