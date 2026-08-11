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Resumen

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El pan de la chola, uno de los ganadores de los Premios Somos. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
El pan de la chola, uno de los ganadores de los Premios Somos. (Foto: Hugo Pérez/ GEC)
Por Melvyn Arce Ruiz

Los Premios Somos llegaron a su cuarta edición en medio de la celebración del talento peruano y la camaradería de un gremio que se ha acostumbrado a darnos orgullo como país. Poco después de las siete de la noche, las puertas del Museo Pedro de Osma, en Barranco, se abrieron para dar la bienvenida a los protagonistas de la gala 2026 de los trofeos del diario “El Comercio”. Algunos luciendo sus mejores galas, otros sin perder la elegancia pero optando por la comodidad, todos llevaban como uniforme una sonrisa, emocionados por una velada que no solo reconoce su esfuerzo, sino que también les permite compartir por unas horas fuera del ajetreado mundo de las cocinas y los bares.

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