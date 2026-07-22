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El antiguo Aero Club del Perú se convierte en Casa Unión, un nuevo patio gastronómico en pleno Centro de Lima.
El antiguo Aero Club del Perú se convierte en Casa Unión, un nuevo patio gastronómico en pleno Centro de Lima.
Por Alejandra Garboza

Hay lugares en el Centro de Lima que parecen guardar más historias de las que cuentan sus fachadas y sus rincones. En la séptima cuadra del Jirón de la Unión, una casona de molduras, techos y detalles arquitectónicos que han sobrevivido al paso del tiempo vuelve a recibir visitantes. Durante años fue la sede del Aero Club del Perú y ahora se prepara para una nueva etapa: Casa Unión, un patio gastronómico que reúne a La Tapada, Villa Chicken, Puerto Santa Rosa y Master Kong bajo un mismo techo.

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