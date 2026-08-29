Por Redacción EC

Los sitios arqueológicos hallados en Lima permiten preservar parte del legado prehispánico de la capital y contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural, el impulso del turismo y el desarrollo de investigaciones históricas y arqueológicas. Por ello, estos espacios se mantienen como importantes atractivos para visitantes y ciudadanos en la actualidad. Así, en los últimos días, la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) anunció un asombroso hallazgo debajo del actual Santuario de Santa Rosa de Lima que data del siglo XVIII. Este descubrimiento de la época virreinal no solo representa un reto para el cuidado y la conservación de estos elementos arqueológicos, sino que también brinda la posibilidad de que sean apreciados y conocidos por los turistas. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.