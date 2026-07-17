La fiebre por Lionel Messi a puertas de la final del Mundial 2026 llegó también a la repostería. En Miraflores, la cafetería Maríafernanda Café ha captado la atención de fanáticos del fútbol y amantes de los postres con una creación inspirada en el capitán argentino: un cheesecake con un molde en forma de busto del astro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La idea nació luego de que Maríafernanda Correa, dueña del local, viajara por primera vez a Argentina. “Quedé enamorada del país, de su cultura y de su gastronomía”, cuenta. A partir de esa experiencia decidió rendir homenaje al futbolista con un postre que, asegura, requirió “mucha dedicación y empeño”, desde el diseño del molde hasta el resultado final.

Siguiendo con la fiebre futbolera, la cafetería miraflorina preparará moldes con otras figuras queridas de este Mundial como Haaland y Cristiano Ronaldo. (Foto: Mariafernanda Café)

El dulce está elaborado con una base de cheesecake de chocolate al 70%, acompañado de una compota de frutos rojos y un suave bizcocho marmoleado. La figura de Messi, con la camiseta número 10, es el detalle que termina de convertir la experiencia en una pieza tan fotogénica como deliciosa.

La respuesta del público no tardó en llegar. “Hemos tenido colas infinitas y clientes felices y satisfechos”, afirma Correa. El éxito ha sido tal que la cafetería ya trabaja en nuevos postres inspirados en otras figuras del fútbol, entre ellas Erling Haaland y Cristiano Ronaldo, pensando en el entusiasmo que genera la temporada futbolera.

El delicioso relleno del postre está elaborado con compota de frutos rojos. (Foto: Mariafernanda Café)

Quienes quieran probar el postre pueden visitar María Fernanda Café, ubicado en Elías Aguirre 240, Miraflores, y conocer el resto de su propuesta gastronómica a través de su cuenta de Instagram: @mariafernanda.cafe.