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Resumen

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El delicioso postre está elaborado con cacao al 70%, acompañado por compota de fresas y bizcocho. (Foto: Mariafernanda Café)
El delicioso postre está elaborado con cacao al 70%, acompañado por compota de fresas y bizcocho. (Foto: Mariafernanda Café)
Por Celeste Pérez

La fiebre por Lionel Messi a puertas de la final del Mundial 2026 llegó también a la repostería. En Miraflores, la cafetería Maríafernanda Café ha captado la atención de fanáticos del fútbol y amantes de los postres con una creación inspirada en el capitán argentino: un cheesecake con un molde en forma de busto del astro que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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