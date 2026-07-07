00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alejarse de los amigos al iniciar una relación parece algo normal. Lo que pocos imaginan es el impacto que ese cambio puede tener con el paso del tiempo. (Foto: iStock)
Alejarse de los amigos al iniciar una relación parece algo normal. Lo que pocos imaginan es el impacto que ese cambio puede tener con el paso del tiempo. (Foto: iStock)
/ Moyo Studio
Por Milenka Duarte

Empieza respondiendo un poco menos. Luego cancela un par de salidas y, casi sin que nadie lo note, desaparece. El grupo de WhatsApp queda en visto, las reuniones dejan de interesarle y su tiempo pasa a girar casi por completo alrededor de su nueva pareja. Lo curiosos es que, cuando la relación termina, suele volver como si nada hubiera pasado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.