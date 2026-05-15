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Resumen

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A los 30, la forma de mirar el amor se transforma: tras haber aprendido de cada experiencia, el deseo de conectar con claridad e intención surge de manera natural. Ya no se busca la montaña rusa de la intensidad pasajera, sino el refugio de un vínculo que brinde paz y estabilidad.
A los 30, la forma de mirar el amor se transforma: tras haber aprendido de cada experiencia, el deseo de conectar con claridad e intención surge de manera natural. Ya no se busca la montaña rusa de la intensidad pasajera, sino el refugio de un vínculo que brinde paz y estabilidad.
Por Milenka Duarte

Si estás en tus 30 y sigues en el ruedo de las citas, lo sabes: las reglas del juego han cambiado. Esa filosofía del “vamos a ver qué fluye” que funcionaba a los 20, hoy puede sentirse como una pérdida de tiempo. Y es que, en esta etapa de la vida, la paciencia es poca y la frustración parece ser la única constante, ya que cada encuentro viene cargado de preguntas que antes ni pasaban por tu cabeza: ¿Busca lo mismo que yo? ¿Vale la pena invertir mi tiempo en alguien con quien no tengo futuro? ¿Estoy dejando pasar otras oportunidades?

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