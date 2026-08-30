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Resumen

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Antes de separarse, una pareja necesita algo más que amor para afrontar los kilómetros. La confianza, la comunicación y la autonomía emocional también pondrán a prueba el vínculo.
Antes de separarse, una pareja necesita algo más que amor para afrontar los kilómetros. La confianza, la comunicación y la autonomía emocional también pondrán a prueba el vínculo.
Por Milenka Duarte

Estar en pareja es construir día a día una vida en común. Pero ¿qué sucede cuando una ciudad o incluso otro país se interpone entre dos personas? Con la migración y las oportunidades laborales o de estudio, los kilómetros pueden convertirse en un nuevo reto para una relación. Porque, aunque el amor es un pilar fundamental, no basta con esperar hasta que la otra persona regrese, sino que es necesario aprender a relacionarse de una manera diferente.

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