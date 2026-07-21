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Cada vez más parejas optan por mantener hogares separados sin renunciar al compromiso. El modelo Living Apart Together cuestiona una de las creencias más arraigadas sobre las relaciones.
Cada vez más parejas optan por mantener hogares separados sin renunciar al compromiso. El modelo Living Apart Together cuestiona una de las creencias más arraigadas sobre las relaciones.
Por Milenka Duarte

Durante décadas, convivir fue la meta indiscutible del amor. Sin embargo, no era algo que se lograra de la noche a la mañana, sino que se construía progresivamente a través de pequeños hitos, como dejar un cepillo de dientes en la casa de la pareja, intercambiar las llaves y, finalmente, dar el paso de vivir bajo el mismo techo.

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