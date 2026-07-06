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Resumen

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Tu corazón se acelera, la respiración se corta y hasta el estómago deja de funcionar con normalidad. En imagen: los fans de la selección colombiana durante el partido contra Ghana. (Foto: Agencias)
Tu corazón se acelera, la respiración se corta y hasta el estómago deja de funcionar con normalidad. En imagen: los fans de la selección colombiana durante el partido contra Ghana. (Foto: Agencias)
Por Milenka Duarte

El marcador sigue en cero y la incertidumbre es casi insostenible. Las manos sudan, el corazón se acelera y la respiración se contiene por unos segundos. Entonces, un pase filtrado rompe la defensa, el delantero encara al arquero y, justo antes del remate, el cuerpo entero parece detenerse. Finalmente, la pelota hace su entrada triunfal en la línea del arco, causando un grito unánime de gol.

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