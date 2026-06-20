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Resumen

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Detrás de cada decisión financiera puede haber lealtades y aprendizajes que, en muchos casos, se originan en la relación con la madre, según las constelaciones familiares.
Detrás de cada decisión financiera puede haber lealtades y aprendizajes que, en muchos casos, se originan en la relación con la madre, según las constelaciones familiares.
Por Milenka Duarte

Hay personas que, a simple vista, hacen todo “bien”: trabajan duro, se esfuerzan, ganan lo suficiente y, aun así, el dinero no les alcanza. Otras, en cambio, sin fórmulas mágicas ni golpes de suerte, logran sostenerlo, hacerlo crecer o, al menos, son capaces de vivir con una sensación de estabilidad que no parece depender solo de sus ingresos.

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