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Resumen

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(Foto: iStock)
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/ Jajah-sireenut
Por Milenka Duarte

Después de un día largo —niños, trabajo, responsabilidades y mucho caos—llega ese momento en el que una madre simplemente necesita dejarse caer en la cama y scrollear en las redes sociales, aunque sea un rato. Porque no está mirando solo contenido; está buscando un pequeño descanso, un respiro, un espacio para ella misma.

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