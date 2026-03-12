¿Te sueles despertar con dolor de cuello, rigidez en los hombros o una sensación de cansancio, incluso después de haber dormido ocho horas? Sin duda, esta es una experiencia muy común, sobre todo, por el ritmo de vida actual, por lo que resulta natural atribuirlo al estrés o a una mala postura durante el día. Sin embargo, el verdadero culpable de ese malestar podría ser un objeto mucho más simple y cotidiano: tu almohada.

Además de brindar comodidad, su función principal es sostener la cabeza y mantener alineada la columna cervical mientras dormimos. Pero cuando ese soporte no es el adecuado —porque la almohada es demasiado alta, demasiado baja o excesivamente dura— el cuello puede permanecer durante horas en una posición forzada.

Según explicó a Somos el doctor Luis González, cirujano de cabeza y cuello de Clínica Internacional, este problema es mucho más frecuente de lo que pensamos. “Hoy pasamos muchas horas con malas posturas: frente a la computadora o usando el celular con el cuello flexionado —lo que incluso ya se conoce como “text neck”—. Si a eso le sumamos una almohada inadecuada, puede generar contracturas en los músculos cervicales y hacer que la persona amanezca con dolor o con la sensación de no haber descansado bien. Aunque no siempre es la única causa, sí es un factor muy común que se suma al estrés y al sedentarismo”.

Por eso, elegir la almohada no es solo una cuestión estética o de comodidad, sino también una pieza clave para cuidar la salud del cuello y mejorar la calidad del sueño.

¿Qué pasa en tu cuerpo cuando duermes con el cuello mal alineado?

Dormir debería ser un proceso de descanso y recuperación para el cuerpo. No obstante, cuando el cuello permanece mal alineado durante horas, pueden producirse diversos efectos tanto a nivel biomecánico como muscular.

De acuerdo con el quiropráctico Andrew Bang, de Cleveland Clinic, una alineación incorrecta puede mantener el cuello flexionado o inclinado durante largos periodos. Esta posición provoca que ciertas estructuras cervicales se mantengan sobreestiradas o con falta de soporte, lo que favorece a la aparición de rigidez y dolor al despertar. Además, cuando esta postura se repite de forma habitual, puede generar tensiones y torsiones innecesarias en la columna cervical, aumentando el riesgo de molestias persistentes.

“Una postura sostenida puede sentirse cómoda al inicio de la noche, pero puede convertirse en un problema con el paso de las horas, ya que durante el sueño el cuerpo no reajusta conscientemente la posición”.

Cuando el cuello no se mantiene alineado con la columna durante el sueño, los músculos cervicales pueden permanecer tensos por horas y causar rigidez o molestias al despertar.

Por su parte, el doctor González indicó que factores como el estrés o la ansiedad pueden intensificar aún más este malestar, puesto que el sistema nervioso puede aumentar las señales que incrementan la tensión muscular, combinando factores posturales y emocionales que terminan manifestándose como dolor o incomodidad.

Adicional a las molestias físicas, una mala postura cervical durante el sueño puede afectar la calidad de descanso. Cuando existe dolor o contractura sostenida, el cuerpo puede tener dificultades para alcanzar y mantener fases profundas del sueño. Esto puede provocar microdespertares, es decir, pequeñas interrupciones del sueño que muchas veces pasan desapercibidas, pero que alteran la arquitectura normal del descanso y reducen su efecto reparador.

¿Cómo saber si tu almohada es la causa del problema?

Existen algunas señales que pueden indicar que el dolor de cuello está relacionado con la almohada y no únicamente con el estrés:

La posición del cuello se ve forzada al dormir: Esto puede ocurrir cuando la almohada es demasiado alta o baja, haciendo que la cabeza quede empujada hacia adelante o inclinada hacia un lado.

El dolor mejora al cambiar o ajustar la almohada: Si al probar una almohada diferente o ajustar su altura para mantener el cuello alineado con el colchón el malestar disminuye, es una pista fuerte de que el problema estaba en el soporte cervical nocturno.

El dolor mejora a lo largo del día con el movimiento: Cuando el origen es principalmente postural—como una mala posición al dormir—suele aliviarse gradualmente conforme el cuello se mueve durante el día.

“Si aparecen síntomas como hormigueo persistente en los brazos, debilidad, pérdida de fuerza, dificultad para agarrar objetos o dolor que se irradia hacia el brazo como una corriente eléctrica, es necesario consultar con un profesional de salud, ya que estos podrían ser signos de una posible compresión nerviosa, como una hernia cervical”, advirtió el especialista de Clínica Internacional.

¿Cuál es la posición correcta del cuello al dormir?

Para Bang, el principio general para evitar molestias al dormir es tratar de que el cuello quede en una posición neutral durante toda la noche. Esto significa que la cabeza no debe inclinarse ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados, sino mantenerse en la misma línea que el resto de la columna. “En términos generales, el cuello debería quedar paralelo al colchón, evitando cualquier tipo de flexión o inclinación”, recalcó el quiropráctico.

Sin embargo, esta alineación depende en gran medida de la altura de la almohada y de la postura en la que se duerme. Por ejemplo, cuando una persona duerme boca arriba, una almohada demasiado baja o demasiado alta puede empujar la cabeza y el mentón fuera de su posición natural. Si la almohada es muy alta, la barbilla se inclina hacia el pecho; si es demasiado baja, la cabeza cae hacia atrás, por lo que ambas situaciones generan tensión en la zona cervical.

Cuando se duerme de lado, la cabeza debe permanecer en línea recta con la columna. Para lograrlo, la almohada debe rellenar el espacio entre el hombro y la cabeza para evitar que esta caiga hacia el colchón o quede demasiado elevada. Mientras que, dormir boca abajo suele considerarse la postura menos recomendable, ya que obliga a girar la cabeza hacia un lado durante muchas horas, lo que saca al cuello de su alineación natural y aumenta la sobrecarga muscular.

No todas las almohadas ofrecen el mismo soporte. La altura, firmeza y diseño deben adaptarse a tu postura al dormir para mantener el cuello en una posición neutral.

“La columna cervical posee una curvatura natural que debe conservarse durante el descanso, por ello, es importante tener en cuenta que la altura ideal de la almohada no es la misma para todas las personas. Factores como el ancho de los hombros, la complexión corporal y el tipo de colchón influyen directamente en el grosor necesario. La almohada debe llenar el espacio que queda entre la cabeza y el colchón. Por ejemplo, en un colchón firme, donde el hombro se hunde poco, suele necesitarse una almohada más gruesa para mantener la alineación. En cambio, en un colchón más blando o con topper, el hombro puede hundirse más; en ese caso, una almohada demasiado alta podría forzar el cuello hacia arriba”, señaló Luis González.

¿Cómo elegir la almohada adecuada?

Según la postura

Las personas que duermen de lado suelen necesitar una almohada firme y de altura media a alta, mientras que quienes duermen boca arriba generalmente se benefician de una almohada de altura media, que permite mantener la cabeza y el cuello alineados con la columna.

“Existen almohadas diseñadas para adaptarse mejor a diferentes posiciones, como las almohadas cervicales con contorno. Estas tienen una ligera depresión en el centro y dos alturas diferentes: una más baja para dormir boca arriba y otra más alta para dormir de lado. Gracias a esta forma, pueden ofrecer un soporte más adecuado al cuello y favorecer una mejor alineación de la columna durante la noche”, precisó el experto de Cleveland Clinic.

Como dormir boca abajo no es la postura más recomendable, lo ideal sería intentar cambiar gradualmente esta posición, ya sea de lado o boca arriba. Para facilitar esta transición, pueden ser útiles las almohadas corporales o laterales, las cuales ayudan a mantener el cuerpo de lado y reducen la necesidad de girar el cuello.

Según el diseño

Las almohadas tradicionales pueden funcionar correctamente si mantienen una altura y firmeza adecuadas. Sin embargo, Bang advirtió que muchas de ellas pierden soporte con el tiempo, lo que reduce su capacidad para sostener el cuello durante la noche.

En contraste, las almohadas cervicales anatómicas, especialmente las de contorno u onduladas, están diseñadas para adaptarse a la curvatura natural del cuello. No obstante, el doctor González resaltó que estas almohadas no son universales. Pueden resultar especialmente beneficiosas para personas con dolor cervical recurrente o con rectificación cervical leve, ya que ayudan a sostener la curvatura del cuello. Aun así, su efectividad depende en gran medida de que la altura sea adecuada para la complexión y postura del usuario, ya que incluso una almohada anatómica puede provocar molestias si no se ajusta correctamente.

Mientras que, en el caso de las famosas almohadas ergonómicas o inteligentes, Andrew Bang mencionó que, en el mercado existen almohadas que combinan diferentes tecnologías, como geles o mezclas de rellenos. Sin embargo, actualmente no hay suficiente evidencia científica que permita afirmar que estas opciones son superiores a otras más simples.

“Lo más importante no es la etiqueta comercial, sino que la almohada mantenga una alineación adecuada del cuello y proporcione el soporte necesario. Por eso, es necesario evaluar el resultado práctico: si después de dormir aparece dolor o tensión en el cuello, lo más recomendable es cambiar de almohada, ya que probablemente ese diseño o material no está proporcionando el soporte adecuado”.

Elegir la almohada adecuada puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y despertarte con dolor de cuello o sensación de cansancio.

Según el material

De acuerdo con el quiropráctico, el material del relleno también influye en la calidad del soporte y en la comodidad durante toda la noche:

Látex natural: Suele ofrecer buen soporte y mayor estabilidad, además de retener menos calor que la espuma viscoelástica, lo que puede favorecer un descanso más cómodo. No obstante, en personas con alergia al látex, se recomienda optar por otro material.

Suele ofrecer buen soporte y mayor estabilidad, además de retener menos calor que la espuma viscoelástica, lo que puede favorecer un descanso más cómodo. No obstante, en personas con alergia al látex, se recomienda optar por otro material. Espuma viscoelástica (memory foam): Este material es conocido por su capacidad de amoldarse a la forma de la cabeza y el cuello, lo que puede generar una sensación de adaptación al cuerpo. Sin embargo, esta característica no garantiza que proporcione el soporte exacto que cada persona necesita. Por ello, las almohadas de memory foam suelen considerarse una opción de “prueba y error”: si después de dormir aparece dolor o incomodidad, es posible que el material no esté ofreciendo el nivel de soporte adecuado.

Este material es conocido por su capacidad de amoldarse a la forma de la cabeza y el cuello, lo que puede generar una sensación de adaptación al cuerpo. Sin embargo, esta característica no garantiza que proporcione el soporte exacto que cada persona necesita. Por ello, las almohadas de memory foam suelen considerarse una opción de “prueba y error”: si después de dormir aparece dolor o incomodidad, es posible que el material no esté ofreciendo el nivel de soporte adecuado. Plumas o plumón: Aunque suelen asociarse con el lujo y la suavidad, las almohadas rellenas con plumas suelen ser las menos recomendadas para la salud cervical. Esto se debe a que su relleno se desplaza con facilidad cuando la persona cambia de posición durante la noche, provocando que el cuello pierda estabilidad y sea necesario acomodar la almohada con frecuencia. Además, pueden no ser adecuadas para personas con alergia a la caspa animal.

Según tu condición de salud

Reflujo: Las almohadas tipo cuña o de elevación pueden ser útiles para las personas que sufren de reflujo, especialmente cuando los síntomas aparecen durante la noche. Según Andrew Bang, elevar el torso mientras se duerme dificulta que el ácido del estómago ascienda hacia el esófago. A diferencia de apilar varias almohadas comunes —lo que generalmente solo levantan la cabeza y puede provocar una postura incómoda— las almohadas tipo cuña elevan de manera gradual todo el tronco. Esto permite aprovechar la gravedad para mantener el contenido del estómago en su lugar y reducir la probabilidad de acidez o regurgitación nocturna.

Las almohadas tipo cuña o de elevación pueden ser útiles para las personas que sufren de reflujo, especialmente cuando los síntomas aparecen durante la noche. Según Andrew Bang, elevar el torso mientras se duerme dificulta que el ácido del estómago ascienda hacia el esófago. A diferencia de apilar varias almohadas comunes —lo que generalmente solo levantan la cabeza y puede provocar una postura incómoda— las almohadas tipo cuña elevan de manera gradual todo el tronco. Esto permite aprovechar la gravedad para mantener el contenido del estómago en su lugar y reducir la probabilidad de acidez o regurgitación nocturna. Dolor cervical crónico: Las almohadas de contorno cervical o ergonómicas suelen ser útiles porque sostienen la curvatura natural del cuello. También es importante elegir una altura adecuada según la postura al dormir: quienes duermen de lado generalmente necesitan una almohada más firme y alta que quienes duermen boca arriba.

Las almohadas de contorno cervical o ergonómicas suelen ser útiles porque sostienen la curvatura natural del cuello. También es importante elegir una altura adecuada según la postura al dormir: quienes duermen de lado generalmente necesitan una almohada más firme y alta que quienes duermen boca arriba. Cefalea tensional o migraña : En estos casos, se recomienda utilizar almohadas ergonómicas o de contorno cervical, diseñadas para sostener la curvatura natural del cuello y mantener la cabeza alineada con la columna. También pueden ser útiles las almohadas de espuma viscoelástica (memory foam), ya que se adaptan a la forma de la cabeza y el cuello, distribuyen mejor la presión y reducen los puntos de tensión que podrían desencadenar molestias. La clave es elegir una almohada con una altura y firmeza adecuadas según la postura al dormir, de modo que la cabeza permanezca estable y no se incline excesivamente hacia adelante o hacia los lados.

En estos casos, se recomienda utilizar almohadas ergonómicas o de contorno cervical, diseñadas para sostener la curvatura natural del cuello y mantener la cabeza alineada con la columna. También pueden ser útiles las almohadas de espuma viscoelástica (memory foam), ya que se adaptan a la forma de la cabeza y el cuello, distribuyen mejor la presión y reducen los puntos de tensión que podrían desencadenar molestias. La clave es elegir una almohada con una altura y firmeza adecuadas según la postura al dormir, de modo que la cabeza permanezca estable y no se incline excesivamente hacia adelante o hacia los lados. Bruxismo : Para reducir la presión sobre la mandíbula y asegurar la alineación del cuello, el especialista de Cleveland Clinic sugirió dormir de lado o boca arriba. En estos casos, es recomendable el uso de almohadas ergonómicas o de espuma viscoelástica (memory foam), diseñadas específicamente para adaptarse a la postura y aliviar la tensión.

Para reducir la presión sobre la mandíbula y asegurar la alineación del cuello, el especialista de Cleveland Clinic sugirió dormir de lado o boca arriba. En estos casos, es recomendable el uso de almohadas ergonómicas o de espuma viscoelástica (memory foam), diseñadas específicamente para adaptarse a la postura y aliviar la tensión. Apnea del sueño: Dormir boca arriba puede empeorar los episodios de apnea en algunas personas porque favorece el colapso de las vías respiratorias. Por ello, a menudo se recomienda dormir de lado y utilizar una almohada que ayude a mantener esa posición durante la noche. Algunas almohadas ergonómicas están diseñadas para favorecer la alineación del cuello y facilitar una respiración más cómoda.

Algunas recomendaciones

Para garantizar un sueño realmente reparador, el doctor Luis González recomendó prestar atención a estos factores clave que suelen pasar desapercibidos: