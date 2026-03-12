Escuchar
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Podrías estar durmiendo ocho horas y aun así despertar con dolor de cuello y hombros. La razón podría ser algo tan simple —y tan ignorado— como tu almohada. (Foto: Freepik)
Por Milenka Duarte

¿Te sueles despertar con dolor de cuello, rigidez en los hombros o una sensación de cansancio, incluso después de haber dormido ocho horas? Sin duda, esta es una experiencia muy común, sobre todo, por el ritmo de vida actual, por lo que resulta natural atribuirlo al estrés o a una mala postura durante el día. Sin embargo, el verdadero culpable de ese malestar podría ser un objeto mucho más simple y cotidiano: tu almohada.

