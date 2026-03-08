El verano es una época que nos llena de alegría con experiencias al aire libre. La combinación de playa, sol y naturaleza es perfecta para disfrutar de un gran día. Sin embargo, esta temporada también implica ciertos riesgos. Las altas temperaturas, especialmente con picos que sobrepasan los 30 grados, son un desafío. Estas no solo ponen en jaque nuestra salud y bienestar, sino también la de nuestras queridas mascotas. En muchos casos, ellas son más susceptibles a sufrir un golpe de calor. Este trastorno puede causar daños irreversibles e incluso la muerte.

¿Qué es el golpe de calor en las mascotas?

El golpe de calor o hipertermia es una condición causada por el incremento abrupto de la temperatura corporal, el cual produce una descompensación en el organismo de los animales cuando están sometidos a factores externos, como la sobreexposición al calor y el exceso de ejercicio, expresó Erika Quintana, médica veterinaria de Gabrica a Somos de “El Comercio”.

El golpe de calor en mascotas es prevenible con medidas simples y conscientes, por ello, la educación sobre los riesgos y la rápida respuesta ante los síntomas son cruciales.

“El sistema de termorregulación corporal de los animales, especialmente, de los perros y los gatos, es diferente al de los humanos, ya que no disponen de glándulas sudoríparas repartidas por todo su cuerpo, pues únicamente y en menor cantidad, se localizan en las almohadillas de las patas y la nariz, por lo que, principalmente, controlan su temperatura mediante el jadeo. Por ello, cuando el organismo se somete a un cambio tan brusco de temperatura- superior a los 40 grados- no pueden regularse con facilidad y esto puede ocasionar alteraciones a nivel de todo el sistema.”

¿Cuáles son los signos más comunes de golpe de calor en las mascotas?

De acuerdo con Consuelo Rojas Melgar, doctora de la veterinaria Aristocat, es vital reconocer los signos tempranos para intervenir a tiempo. Por esta razón, el primer síntoma a considerar es el jadeo, se torna cada vez más fuerte y rápido, produciendo así una salivación excesiva.

“Asimismo, la frecuencia cardíaca se eleva y presenta una mayor dificultad para respirar, motivo por el cual, la mucosa de la boca y los ojos adoptan una coloración azul. También puede experimentar letargo y debilidad muscular, así como vómitos, diarreas, desorientación, convulsiones y/o desmayos”.

¿La raza, edad y condición física de la mascota influye en el riesgo de golpe de calor?

Sin duda, la raza puede ser un factor que aumenta la predisposición para sufrir de un golpe de calor, pues como destacó Rojas, en el caso de los canes braquicéfalos (cráneo redondeado y un hocico más corto), tienen una capacidad respiratoria menor, razón por la cual, no pueden liberar el calor tan eficientemente como otros animales o razas.

Es importante mantener una buena hidratación durante los paseos, además, se debe evitar salir entre las 10 a.m y 4 p.m., período en el que las temperaturas son muy elevadas.

“El Bulldog, Boston Terrier, Boxer o Shih Tzu son algunas de las razas con las que se tiene que tener más cuidado a la hora de exponerlas al calor o al ejercicio, por lo que es recomendable hacerlas caminar y no correr”, añadió la experta.

De igual manera, tanto los cachorros y los ancianos son más propensos a sufrir de un golpe de calor, puesto que los primeros no han desarrollado del todo su sistema de termorregulación, mientras que los seniors, empiezan a presentar fallas en el mismo. Igualmente, ciertas enfermedades, como la insuficiencia cardíaca, problemas respiratorios o sobrepeso, reducen la capacidad del organismo de poder perder el exceso de calor, manifestó Quintana.

¿Qué hacer si mi mascota tiene golpe de calor?

En primer lugar, como explicó la especialista de Gabrica, es fundamental actuar de inmediato, por lo que se debe retirar a la mascota del ambiente caliente y llevarla a uno más fresco. Incluso se puede hacer uso de un ventilador, que debe ser colocado de tal forma que el aire no le dé directamente. Posteriormente, se le puede aplicar unas toallas húmedas debajo de las axilas, en el abdomen y las almohadillas de las patas para ayudarlo a regular de manera progresiva la temperatura.

“Se le puede brindar agua al tiempo si la mascota la acepta; no obstante, es importante saber que, nunca se le debe dar hielo o un baño, pues estas acciones pueden resultar contraproducentes para su salud. Por otro lado, una vez realizado los primeros auxilios, es esencial acudir de inmediato con un médico especialista, dado que pueden producirse secuelas en el organismo y en los casos más graves puede derivar incluso en la muerte”, precisó Quintana.

¿Cómo prevenir el golpe de calor en las mascotas durante el verano?

En principio, como mencionó Erika Quintana, el animal debe tener en todo momento a su disposición agua fresca y limpia para mantener una correcta hidratación. Debe estar en un ambiente con sombra y buena ventilación, por lo que bajo ninguna circunstancia, se le debe dejar solo en lugares cerrados, como el carro, así como en patios, techos o terrazas en donde esté totalmente expuesto al calor.

“Con respecto a los paseos, estos deben realizarse a la primera hora de la mañana y a la última de la tarde, pues durante los meses de calor, entre las 10 a.m. y las 4 p.m., los niveles de temperatura aumentan significativamente. Sin embargo, si la mascota requiere hacer sus necesidades, los parques son los lugares más seguros y adecuados durante las horas de calor, especialmente, los que tienen árboles altos que proporcionan sombra y generan una corriente de aire”.

Por su parte, Rojas Melgar precisó que, también se pueden emplear algunos productos que ayudan a mantener fresca a la mascota, como los tapetes térmicos, dispensadores de agua eléctricos, al igual que, se le puede brindar algún chup o helado hecho con alimentos aptos para el animal.

“Finalmente, un aspecto muy importante para prevenir este trastorno, es mantener a la mascota en una condición corporal ideal, es decir, que no sufra de sobrepeso, razón por la cual, se le debe proporcionar una alimentación con alto valor nutricional. Asimismo, es sustancial cerciorarse de que no presente alguna otra afección que la predisponga al golpe de calor, por este motivo, se deben realizar chequeos semestrales o anuales dependiendo de la edad de nuestro engreído”, señaló.