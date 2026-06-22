Horóscopo de HOY, lunes 22 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta parecida a otra rechazada pero tendrá algo mejor. Amor: su encanto no será pasado por alto en el entorno y alguien se rendirá ante su atractivo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su trayectoria será reconocida y merecedora de beneficios; se avecina cambio. Amor: expresará los sentimientos más profundos y las muestras de afecto se sucederán.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se anticipará a un cambio que pone en riesgo negocios y salvará lo suyo. Amor: la pareja vivirá una situación que hará que la intimidad sean momentos inolvidables.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se pondrá en sintonía con el entorno y la cooperación irá en aumento. Amor: será consciente de la lucha entre lo rutinario y lo que desea en lo más profundo de su ser.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirá la oportunidad para no dejar pasar, desplegar su habilidad y atraer el éxito. Amor: será momento para decidir si desea una relación feliz o sumergirse en la rutina.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será acertado tomar una decisión antes que las cosas se compliquen. Amor: la indiferencia en la pareja se dará cuando el otro ignore o no exprese sentimientos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un buen plan y genial ejecución le conducirá al éxito y evitará riesgos. Amor: se avecina un compromiso y creerá que no está preparado, pero habrá un acuerdo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz crecerá en aceptación y será un hito en el entorno. Amor: recibirá muestras de afecto y cada encuentro íntimo estará fortalecido.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cuentas en rojo serán resueltas y las deudas, todas canceladas. Amor: su espíritu amable convertirá los momentos cálidos en dulces vivencias.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento para acelerar y generar las mejoras tan pedidas. Amor: la relación será el lugar donde alcanzará un cálido bienestar y un feliz encuentro.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: la incorporación de gente nueva al proyecto será positivo para avanzar. Amor: dará su plena confianza y recibirá más de lo esperado. Un anhelo se cumplirá.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto estancado comenzará a fluir y alcanzará el éxito. Amor: hará bien en dar su comprensión y dejar de discutir o enojarse; así la armonía brillará.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FELIZ CUANDO SU PAREJA LE BRINDA SEGURIDAD AFECTIVA Y AMA RECIBIR REGALOS.