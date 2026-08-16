Horóscopo de HOY, domingo 16 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: le reclamarán una actitud de mayor conexión con cierta persona; si lo hace, lo disfrutará. Salud: una dieta sana será lo indicado. Sorpresa: alguien se muestra fuerte.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: confundirá exigencias con deseos y la relación comenzará a sentirse tormentosa pero lo revertirá. Salud: mejoría inesperada. Sorpresa: un secreto será revelado.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: una fuerte afinidad empujará una amistad y pasará a ser un romance pleno de dulces vivencias. Salud: un dolor será aliviado. Sorpresa: conocerá a alguien audaz.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: estará en un estado en el que cualquier observación de su pareja le parecerá una crítica. Salud: continuará con gimnasia. Sorpresa: elogio inesperado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: será mala idea hablar todo el tiempo, su pareja necesita gestos afectivos y menos palabras. Salud: menos sal y azúcar, mejor. Sorpresa: encuentro fortuito.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: la relación mejora con las emociones contenidas y la ternura fortalecerá la armonía. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: cambios drásticos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: cierta gente incomodará a la pareja; los alejará para mantener a salvo la privacidad. Salud: una alergia se aliviará. Sorpresa: inesperada visita.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: querrá dirigir la pareja pero comprenderá que hay espacios para respetar. Salud: una medicación será efectiva. Sorpresa: una actitud obstinada crecerá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: se destacará por la manera divertida de crear momentos románticos. Salud: recibirá indicaciones sanadoras. Sorpresa: hallazgo afortunado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la pareja pasará por situaciones difíciles que la pondrán a prueba y vencerá. Salud: las alergias serán controladas. Sorpresa: sonrisa falsa.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: se acercará a alguien que presume de gran audacia y comprobará su timidez. Salud: caminar será una buena idea. Sorpresa: un malentendido se aclara.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: momento para disfrutar de íntimas vivencias que surgirán de encuentros y relaciones. Salud: dolor de cintura terminará. Sorpresa: amigo en problemas.

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