Horóscopo de HOY, miércoles 19 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá las cosas más complicadas de un modo simple que asombrará. Amor: una definición apresurada caerá mal en la pareja, pero será paciente y convencerá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: sus iniciativas positivas transmitirán seguridad y confianza al entorno. Amor: sin temor ni dudas, resolverá un tema que le desvela y respirará con alivio.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las ideas de otra gente no servirán y aplicará las propias con gran éxito. Amor: dejará de lado las críticas, entonces le responderán con afecto y todo mejorará.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: las rutinas diarias le agobiarán pero recuperará el deseo de nuevos desafíos. Amor: su fuerte encanto impactará en el entorno y estará irresistible en todo lugar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: circunstancias fortuitas se conjugarán para que su proyecto avance. Amor: alguna palabra dicha bajo impulsos generará discordia y afectará la armonía.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una de sus iniciativas asombrará al entorno y traerá beneficios. Amor: hará bien en abandonar las críticas o causará desánimo en la vida de pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: iniciará el negocio tan soñado y lo hará con gente de confianza. Amor: habrá momentos en los que la pareja se quedará sin palabras; será hora de improvisar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: llegará el momento que inicia los cambios planeados hace tiempo. Amor: conocerá a alguien que reúne todos esos rasgos que uno ama en una persona.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una iniciativa audaz podría complicar un excelente proyecto. Amor: en la relación surgirá la calidez tan esperada en los momentos románticos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la rutina no dará respuestas eficaces y la creatividad será necesaria. Amor: un encuentro le gustará porque la persona se muestra con gran sinceridad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una habilidad se convertirá en alternativa que refuerza el empleo actual. Amor: un gesto romántico le hará sentir el entusiasmo del primer día y será inolvidable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la gente influyente le hará saber que está conforme con su desempeño. Amor: la buena comunicación en la pareja comenzará a mejorar los momentos íntimos.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SERENA PERO A VECES EXAGERA CON SU FÉRTIL IMAGINACIÓN E INTUICIÓN.