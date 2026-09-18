Horóscopo de HOY, viernes 18 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: con gran intuición resolverá problemas que otros han dejado de lado. Amor: no será buena idea dejarse llevar por los impulsos, la relación necesita comprensión.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio bien planeado comenzará a dar buen resultado. Amor: su agradable encanto no pasará desapercibido en el entorno, alguien se acercará.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: nueva tecnología permitirá que la información circule a una gran velocidad. Amor: la relación sufrirá altibajos por su tendencia a resolver muchas cosas a la vez.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: necesitará tomar iniciativas audaces para darle empuje a los trabajos. Amor: alguien no expresa sentimientos por timidez, pero vencerá esa actitud con amabilidad.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien vendrá con una propuesta poco preparada pero le mostrará sus fallas. Amor: momento para evitar las largas explicaciones en la relación y actuar con el corazón.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: mostrará su habilidad para hacer fácil lo que parece complicado y avanzar. Amor: los problemas de otros no merecen lugar en la relación, así la armonía crecerá.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se darán las condiciones para alcanzar las metas y resolver los desafíos. Amor: conocerá a la persona que hará vibrar su corazón para descubrir el romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil con intuición y todo mejorará. Amor: en un encuentro conocerá a alguien agradable que comprende su mundo interior.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las tareas serán ejecutadas con acierto y el entorno lo destacará. Amor: no será buen momento para provocar enredos ni discusiones innecesarias.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: ciertas señales indicarán que se avecina una etapa positiva. Amor: recibirá elogios en la relación por su capacidad para aceptar y corregir sus errores.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un asunto complicado podría convertirse en un dolor de cabeza. Amor: no será buena idea hacer como si nada pasara ante algo que afecta a la relación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán las circunstancias en las que los planetas se alinean y todo resulta bien. Amor: su fuerte encanto se percibirá irresistible y alguien agradable se acercará.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: POSEEDORA DE UN NATURAL ATRACTIVO, AFECTUOSA Y ESPONTÁNEA CON LOS DEMÁS.