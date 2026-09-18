El dinero siempre ha sido ese tema espinoso del que cuesta hablar, especialmente cuando compartimos la vida con alguien más. Durante generaciones funcionó bajo un statu quo predecible, pero hoy, con la transformación de los roles económicos y la ruptura de viejos esquemas, es un espejo incómodo donde pueden reflejarse nuestras inseguridades, expectativas y dinámicas de poder.

Hace poco, la noticia de que el clan Kardashian estaba preocupado por el romance entre Kendall Jenner y el actor Jacob Elordi encendió las alertas. Según filtraciones, la modelo estaría costeando gran parte de los lujos de la relación —desde hoteles hasta jets privados— debido a una brecha patrimonial abismal: se habla de unos 200 millones de dólares de fortuna para ella frente a los 4 millones de él.

Las reacciones en el internet no se hicieron esperar y dividieron a los usuarios: por un lado, quienes salieron a defender que “si ella tiene más dinero, cuál es el problema”, por el otro, cuestionamientos que señalaban al protagonista de Frankenstein como “mantenido”. Entre ese choque de opiniones, de inmediato salió a relucir la solución favorita de las redes sociales para evitarse problemas: el clásico “50-50”.

Sin embargo, este tipo de casos demuestra que una regla tan simple se vuelve infinitamente más compleja al llevarla a la vida real. Porque pagar exactamente la mitad no siempre significa que ambos estén aportando lo mismo, del mismo modo que quien pone más dinero no necesariamente está cargando con el peso real de la relación.

En una pareja, la matemática puede parecer sencilla, pero la sensación de justicia, en cambio, casi nunca lo es. Por eso, vale la pena preguntarnos, ¿es realmente justo dividirlo todo en partes iguales?

Muchos asumen que hacerlo así es la prueba absoluta de equidad y del amor moderno, pero en realidad, igualdad y equidad no son lo mismo.

Para entender por qué, hay que salir de la hoja de cálculo. Como explicó el psicólogo Álvaro Álvarez, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una relación no es una empresa, por lo que dividir todo por la mitad solo es verdaderamente justo si ambos parten de condiciones muy parecidas. “Si una persona gana tres veces más que la otra, un 50-50 puede representar un esfuerzo muy distinto para cada uno. Quizá uno paga sin alterar demasiado su vida y el otro se queda sin capacidad de ahorrar o atender necesidades personales”, señaló a Somos.

Dividir los gastos a la mitad puede parecer la solución más moderna y justa, pero cuando los sueldos son dispares, el clásico 50-50 suele convertirse en una trampa de estrés financiero.

En esta misma línea, Maurice Prevost, managing director de Equifax – Infocorp advirtió que exigir mitades exactas cuando los sueldos son dispares puede ocasionar estrés financiero sobre quien gana menos e incluso generar resentimientos a corto plazo. Y es que igualdad es repartir lo mismo, mientras que equidad es construir un acuerdo que no deje a uno respirando cómodo y al otro ahogándose a fin de mes.

Por eso, cuando la brecha salarial es un hecho, la regla cambia y obliga a preguntarse cómo se debe repartir la carga. El primer filtro, según Javier Rivas, director del Máster en Finanzas de EAE Business School, es separar los costes individuales —que debe asumirlos quien los ha causado—, mientras que los compartidos lo normal es repartirlos en la proporción en que cada miembro aporta a los ingresos.

No obstante, el dinero en efectivo no es el único activo que entra al juego. Para la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional, es clave mirar primero la realidad económica integral de ambos —incluyendo deudas, responsabilidades y el tiempo invertido— antes de firmar cualquier acuerdo.

A esto se suma que la ecuación de los gastos debe contemplar las tares no remuneradas, ya que a menudo uno de los dos renuncia a un trabajo o incluso a un ingreso mayor para sostener el bienestar común, la crianza o el cuidado de parientes, un esfuerzo invisible que también equilibra la balanza.

Pretender que una única fórmula aplique por igual a absolutamente todo es, sin duda, un error, por lo que la distribución de los gastos debe entenderse según su naturaleza.

Por un lado, los gastos fijos y esenciales —como el alquiler, los servicios y la alimentación— deben someterse a los acuerdos mutuos estables y proporcionales que eviten que una de las partes caiga en sobreendeudamiento para mantener el ritmo del otro, precisó Prevost. Mientras que los gastos discrecionales y de ocio, como los viajes o las salidas —los típicos caprichos que tanto se cuestionaban en el caso de Kendall y Jacob—, al no ser de primera necesidad, pueden ser mucho más flexibles, variar mes a mes y negociarse caso por caso.

“Lo verdaderamente importante es que el pacto sea tan transparente que ninguno sienta que está cargando con el peso del otro, sino construyendo un proyecto en común”, subrayó Tuñoque.

Cuando el dinero empieza a hablar de poder

Detrás de una conversación aparentemente sencilla sobre “¿cuánto pone cada uno?”, lo que se está jugando sobre la mesa es mucho más profundo. Como refirió Álvarez, el dinero rara vez es solo dinero. En una pareja puede ser seguridad, libertad, reconocimiento, miedo, historia familiar y capacidad de decisión.

Las discusiones sobre dinero rara vez tratan solo de números. Casi siempre ocultan temores a la dependencia y tensiones de poder que van minando la seguridad en la pareja.

Una discusión sobre quién paga el alquiler puede esconder otra pregunta: “¿mi aporte vale tanto como el tuyo?”, “¿tengo derecho a decidir?”, “¿puedo depender de ti sin perder autonomía?” o “¿qué pasa conmigo si esta relación termina?”.

Por eso, las conversaciones económicas se cargan tan rápido de emociones y rozan inevitablemente las dinámicas de poder. “Quien controla más recursos puede terminar teniendo más poder de negociación, incluso sin proponérselo. Y quien aporta menos puede sentir culpa, sensación de inferioridad, dependencia, deuda o temor a expresar desacuerdo. El problema no es que existan diferencias, sino que el dinero se convierta en argumento de autoridad: “como yo pago más, yo decido”, olvidando que el ingreso es simplemente un dato y nunca una jerarquía afectiva”, destacó el psicólogo.

Con el paso del tiempo, esa fricción deja señales claras de que la distribución inicial ha dejado de funcionar. Según Liliana Tuñoque, el punto de quiebre ocurre cuando el acuerdo deja de sentirse como un pacto voluntario y pasa a vivirse como una obligación.

Si una persona experimenta la sensación constante de que está sacrificando sus necesidades, que no puede ahorrar, que se está endeudando o que frases como “siempre pago yo” o “todo cae sobre mi” se vuelven recurrentes, son síntomas inequívocos de que la percepción de justicia se ha deteriorado y urge renegociar las reglas.

La cuenta que no aparece en el banco

Cuando la brecha económica se traduce en deseos —al estilo de lo que enfrentan parejas expuestas a la lupa pública como Jenner y Elordi—, surgen algunos roces cuando quien gana más quiere mantener un estilo de vida que está por encima de las posibilidades del otro. Por eso, para negociar esta diferencia sin caer en endeudamiento ni en la sensación de inferioridad, el psicólogo Paul Brocca, de la Universidad Científica del Sur resaltó que la clave es la asertividad. “Se trata de expresar adecuadamente las propias metas, intereses y límites y ser honesto respecto de lo que cada uno quiere y puede asumir”.

La pareja necesita transitar por la honestidad emocional y aceptar que tienen necesidades y ritmos distintos, por lo que es fundamental encontrar un punto de equilibrio realista entre lo que se quiere construir y lo que realmente se puede sostener económicamente.

Ese equilibrio se complica aún más cuando entran en juego los factores que ninguna hoja de cálculo registra. El trabajo doméstico y de cuidado —cocinar, limpiar, organizar la casa o gestionar la crianza— requiere tiempo, esfuerzo y energía mental. Como explicó Liliana Tuñoque, no se trata necesariamente de ponerle un precio a cada tarea, sino de incorporarlas en la conversación cuando la pareja evalúa cómo se distribuyen las responsabilidades.

“Si uno aporta más dinero porque trabaja afuera más horas, pero el otro asume las responsabilidades del hogar, ambos están aportando al proyecto común de maneras distintas y totalmente válidas”.

Más allá del efectivo, el tiempo invertido en el hogar, la gestión emocional y los cuidados forman parte de una balanza que toda pareja debe aprender a equilibrar con honestidad.

A esto se le suma otro gran desafío de la intimidad financiera: ¿qué pasa cuando uno de los dos arrastra deudas previas, tiene hábitos de consumo opuestos o una capacidad de ahorro mínima, sin caer en el rol de tener que “rescatar” al otro?

Para Maurice Prevost, lo más importante es poner las cartas sobre la mesa con absoluta transparencia. No es estrictamente necesario que una pareja comparta o fusione todo su presupuesto, pero sí es vital conocer la realidad financiera del otro —deudas, obligaciones y límites reales—. A partir de ello, pueden construir un plan conjunto que se adapte a ambos y que les permita tomar decisiones financieras de manera informada.

El límite de la transparencia

En este engranaje de acuerdos, hay una regla de oro que a menudo se olvida: la transparencia no significa perder la libertad individual ni tener que pedir permiso. Como bien señaló Prevost, lo más saludable es “establecer una capacidad de gasto conjunta para el hogar y, al mismo tiempo, mantener presupuestos personales”. Esto permite que cada persona conserve cierta autonomía sin tener que rendir cuentas sobre cada gasto individual.

Aunque la transparencia sigue siendo vital en aquellos aspectos que afectan directamente el rumbo de la pareja—como las deudas o los sobregiros—, mantener un fondo propio no es ocultar información, sino encontrar el equilibrio perfecto entre responsabilidad compartida y el espacio personal.

El problema, es que muchas parejas evitan hablar de todo esto por miedo a discutir, pero entrar en un ciclo constante de peleas por quién paga, desgasta cualquier relación. Para salir de allí, el psicólogo Álvaro Álvarez recomendó sacar la conversación del terreno del conflicto, ya que nunca se debe hablar de dinero cuando acaba de llegar una cuenta o hay tensión acumulada, sino buscar un momento neutral y poner los números sobre la mesa sin buscar culpables.

De hecho, para llevar a cabo el diálogo podemos preguntarnos:

¿Qué significa para cada uno que un acuerdo sea justo?

¿Cuánto puede aportar cada uno sin quedar económicamente asfixiado?

¿Qué gastos consideramos realmente comunes y cuáles personales?

¿Qué aportes no monetarios —como el tiempo o los cuidados— estamos ignorando?

¿Qué miedos reales aparecen cuando hablamos de dinero?

El objetivo de esta charla no es decidir quién tiene la razón, sino construir una regla que ambos comprendan y acepten. Y si después de conversar de forma honesta, uno sigue sintiendo que su voz vale menos porque sus ingresos son inferiores, o que debe financiar permanentemente al otro, la conclusión es clara: el problema nunca fue si debían dividir la cuenta en un rígido 50-50. El verdadero fondo del asunto es la manera en que la pareja está distribuyendo el respeto, la responsabilidad y el poder.