Kylie Jenner celebró su cumpleaños número 28 el fin de semana con una elegante cena organizada por su hermana Kendall Jenner y a la que asistieron amigas famosas como Hailey Bieber.

La fundadora de Kylie Cosmetics compartió en sus historias de Instagram una mirada a la decoración de la mesa, que incluía flores, jarrones de vidrio, velas, frambuesas y tomates en rama.

Kylie también mostró una foto de su pastel, decorado con frambuesas frescas, margaritas blancas y velas doradas. En un video, la madre de dos hijos apagó las velas mientras Hailey, también de 28 años, sonreía grabando con su teléfono.

La decoración de la mesa incluía flores, jarrones de vidrio, velas, frambuesas y tomates en rama. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

Jenner compartió detalles de la decoración y su pastel decorado con frambuesas y margaritas. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

Kendall, de 29 años, mostró el menú preparado por la chef Khristianne U, que incluía pan pita, ensalada, arroz de grano largo y otros platos.

Más temprano ese día, Kylie publicó una imagen recibiendo una infusión intravenosa mientras sostenía un plato con tostadas de queso, donde se leía “Happy Birthday Kylie!” escrito con kétchup.

La empresaria, que tiene dos hijos, Stormi, de 7 años, y Aire, de 3, con su expareja Travis Scott, también compartió una foto abrazando a su hija y a otra niña mientras le entregaban un colorido pastel cubierto de chispas de colores y dulces.

Durante la celebración estuvieron presentes su hermana Kendall Jenner y Hailey Bieber. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

Para cerrar, compartió fotos antiguas con un mensaje de cumpleaños y recibió felicitaciones de varias celebridades. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

En una publicación aparte, Kylie mostró fotos antiguas para conmemorar su día especial, escribiendo: “feliz cumpleaños a mi” junto a una serie de imágenes en las que lucía una corona rosa con la frase “Happy Birthday” y montaba una nueva bicicleta Barbie.

Sus publicaciones recibieron mensajes cariñosos de amigos famosos como Lauren Sánchez Bezos, Charli XCX y Emily Ratajkowski, quienes le enviaron sus mejores deseos.

Lo que debes saber sobre Kylie Jenner

Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997, en Los Ángeles, California. Es la hija menor de Caitlyn Jenner y Kris Jenner, y tiene una hermana mayor, Kendall, además de ocho medio hermanos. Se hizo conocida públicamente tras su participación en la serie de E! “Keeping Up with the Kardashians”, que comenzó en 2007 y finalizó en 2021, y posteriormente en “The Kardashians” en Hulu desde 2022.

En 2012, a los 14 años, colaboró con su hermana Kendall en una línea de ropa para PacSun, llamada “Kendall & Kylie”. Su incursión más significativa en los negocios fue en 2015, cuando lanzó su propia línea de cosméticos, inicialmente llamada Kylie Lip Kits. Esta empresa fue renombrada como Kylie Cosmetics en 2016 y creció rápidamente, lanzando su primer producto, un kit de labiales líquidos y delineador, que se agotó en menos de un minuto.

Kylie Cosmetics se expandió para incluir una variedad de productos cosméticos y, posteriormente, una línea de cuidado de la piel llamada Kylie Skin en 2019. Su marca se ha beneficiado enormemente de su gran presencia en redes sociales, donde es una de las personas más seguidas en Instagram.

En 2019, vendió el 51% de Kylie Cosmetics a Coty Inc. por aproximadamente 600 millones de dólares, lo que la llevó a tener un patrimonio neto significativo.

