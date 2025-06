Kylie Jenner decidió responder con total honestidad a una seguidora que le preguntó en TikTok sobre su cirugía de busto. La joven fan, identificada como Rachel Leary, le comentó que su pecho era exactamente lo que ella quería lograr: “Es el aumento de senos más perfecto y natural que he visto. Siguen siendo grandes, pero la forma en que lo hiciste, si fue con implantes o transferencia de grasa, para mí, es perfección”.

Leary añadió: “Eso es lo que yo aspiro a tener… No espero que digas quién te operó, pero sobre lo que te hiciste exactamente, siento que has sido bastante abierta”. Incluso le dejó un mensaje escrito en el video: “Ayúdame, @Kylie Jenner, solo quiero saber cómo lograr que se vean así, con todo respeto”.

Ante la sorpresa de muchos, Kylie respondió directamente en la sección de comentarios. Contó exactamente lo que pidió al cirujano: “445 cc, perfil moderado, mitad debajo del músculo!!!!! Silicona!!!”. También reveló el nombre de su médico, el cirujano plástico Garth Fisher, de Beverly Hills.

Kylie contó exactamente lo que pidió al cirujano. (Foto: TikTok)

La socialité cerró su mensaje diciendo: “¡Espero que esto te ayude lol”.

Aunque Kylie había sido reservada durante años sobre esta cirugía, en 2023 habló del tema en un episodio de The Kardashians. Allí confirmó que se había operado los senos antes de convertirse en madre de Stormi, su hija con Travis Scott. “Me operé los senos antes de tener a Stormi, sin pensar que tendría un hijo a los 20. Todavía se estaban curando”, contó, según W Magazine.

En esa misma ocasión, Kylie también compartió que se arrepiente de haberse operado. “Tenía unos senos hermosos. Simplemente preciosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y obviamente, ojalá nunca me los hubiera hecho”.

Además, mencionó que desea ser una buena madre y un ejemplo para su hija. “Quiero ser la mejor mamá y el mejor ejemplo para Stormi. Ojalá pudiera ser ella y hacerlo todo diferente, porque no me tocaría nada”.

Kylie siempre había sido reservada sobre esta cirugía, aunque en 2023 habló del tema en un episodio de The Kardashians. (Foto: @kyliejenner / Instagram)

Antes de admitir su cirugía, Kylie solía negar que se hubiera hecho un aumento de busto. Decía que su apariencia se debía a cambios hormonales o al efecto del brasier Bombshell de Victoria’s Secret.

También fue sincera sobre los retoques en su rostro: “Uno de los mayores malentendidos sobre mí es que era una niña insegura y me hice muchas cirugías para cambiar mi cara, lo cual es falso. Solo me he puesto rellenos. No quiero que eso sea parte de mi historia”.

Lo que debes saber sobre Kylie Jenner

Kylie Kristen Jenner nació el 10 de agosto de 1997, en Los Ángeles, California. Es la hija menor de Caitlyn Jenner y Kris Jenner, y tiene una hermana mayor, Kendall, además de ocho medio hermanos. Se hizo conocida públicamente a través de su participación en la serie de E! “Keeping Up with the Kardashians”, que comenzó en 2007 y finalizó en 2021, y posteriormente en “The Kardashians” en Hulu desde 2022.

En 2012, a los 14 años, colaboró con su hermana Kendall en una línea de ropa para PacSun, llamada “Kendall & Kylie”. Su incursión más significativa en los negocios fue en 2015, cuando lanzó su propia línea de cosméticos, inicialmente llamada Kylie Lip Kits. Esta empresa fue renombrada como Kylie Cosmetics en 2016 y creció rápidamente, lanzando su primer producto, un kit de labiales líquidos y delineador, que se agotó en menos de un minuto.

A los 18 años (2015), bajo la guía de su madre, Kylie Jenner empezó en el mercado de la belleza con el lanzamiento de sus famosos labiales. (Fotos: IG @kyliecosmetics)

Kylie Cosmetics se expandió para incluir una variedad de productos cosméticos y, posteriormente, una línea de cuidado de la piel llamada Kylie Skin en 2019. Su marca se ha beneficiado enormemente de su gran presencia en redes sociales, donde es una de las personas más seguidas en Instagram. En 2019, vendió el 51% de Kylie Cosmetics a Coty Inc. por aproximadamente 600 millones de dólares, lo que la llevó a tener un patrimonio neto significativo.

