El mundo de la belleza abarca múltiples desafíos, especialmente cuando se trata de fabricar productos de gran alcance en el mercado. Detrás de cada cosmético existe un proceso que puede generar impactos tanto en el medio ambiente como en el consumidor. Frente a este escenario, L’Oréal Groupe plantea que el crecimiento económico y la sostenibilidad deben avanzar de la mano.

En un contexto marcado por la urgencia climática y la presión sobre los recursos naturales, la sostenibilidad ha pasado a ocupar un lugar central en la estrategia de L’Oréal Groupe. La compañía busca incorporar criterios ambientales en distintas etapas de la cadena de valor, desde la selección y el origen de las materias primas hasta la fabricación, el diseño de los envases, la distribución y el uso de los productos. La premisa es que reducir el impacto ambiental no solo responde a los desafíos que enfrenta el planeta, sino que también forma parte de la transformación de una industria que necesita encontrar nuevas formas de crecer y competir.

A través de la ciencia verde (Green Sciences), la tecnología de vanguardia (Beauty Tech) y una gobernanza estricta alineada a estándares internacionales (CSRD / SBTi), la empresa demuestra que es viable desacoplar el crecimiento del negocio del impacto ambiental, acelerando al mismo tiempo el desarrollo social y económico en mercados estratégicos como Perú.

Cuando en L’Oréal Groupe se habla de Ciencias Verdes, implica toda la tecnología y biotecnología que permite transformar esas plantas o microorganismos en cosméticos de altísima eficacia y seguros, sin dañar los ecosistemas. De esta manera, cambia el origen mismo de la belleza: dejar atrás los derivados del petróleo para apoyarse en la biotecnología y la agricultura regenerativa.

Esto permite obtener ingredientes biobasados —materias primas cuyo origen proviene de la biomasa renovable (plantas, árboles, cultivos agrícolas o microorganismos) en lugar de provenir de fuentes fósiles no renovables como el petróleo—, garantizando que un sérum o un champú sea igual o más eficaz, pero con una huella ambiental mínima y protegiendo la biodiversidad.

Materias Primas de Base Biológica

Meta 2030: al menos el 90% de los materiales biobasados, utilizados en fórmulas y empaques, provendrán de fuentes sostenibles y trazables.

al menos el de los materiales biobasados, utilizados en fórmulas y empaques, provendrán de fuentes sostenibles y trazables. Resultado Oficial 2025: 95% alcanzado (superando la meta).

Ingredientes Naturales o Circulares

Meta 2030: más del 75% de los ingredientes de las fórmulas provendrán de la naturaleza (fuentes vegetales/minerales) o de procesos circulares/reciclados.

más del de los ingredientes de las fórmulas provendrán de la naturaleza (fuentes vegetales/minerales) o de procesos circulares/reciclados. Resultado Oficial 2025: 67% alcanzado.

Gestión Circular del Agua en Plantas

Meta 2030: 100% del agua utilizada para fines industriales en fábricas será reciclada y reutilizada en circuito cerrado.

100% del agua utilizada para fines industriales en fábricas será reciclada y reutilizada en circuito cerrado. Resultado Oficial 2025: 56% alcanzado (en comparación con el 53% en 2024).

Innovación en Tecnologías de Ahorro de Agua

Meta 2030: ofrecer tecnologías y productos de bajo consumo o sin enjuague para consumidores en zonas de estrés hídrico.

ofrecer tecnologías y productos de bajo consumo o sin enjuague para consumidores en zonas de estrés hídrico. Resultado Oficial 2025: 57% de cobertura en los mercados objetivo.

Regeneración y Restauración de Suelos

Meta 2030: regenerar una superficie de tierra superior a la huella operativa del Grupo.

regenerar una superficie de tierra superior a la huella operativa del Grupo. Resultado Oficial 2025: proyectos en curso sobre un área equivalente al 19% de la huella total del Grupo

Durante más de 25 años, L’Oréal Groupe ha trabajado de forma proactiva por un futuro sostenible e inclusivo, buscando proteger la belleza del planeta y empoderar a las comunidades de todo el mundo.

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