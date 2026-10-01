Las Ciencias Verdes de L'Oréal Groupe representan la transformación estratégica de la compañía para cultivar, extraer y diseñar ingredientes de origen natural mediante procesos científicos sostenibles.
Las Ciencias Verdes de L'Oréal Groupe representan la transformación estratégica de la compañía para cultivar, extraer y diseñar ingredientes de origen natural mediante procesos científicos sostenibles.
Por Redacción EC

El mundo de la belleza abarca múltiples desafíos, especialmente cuando se trata de fabricar productos de gran alcance en el mercado. Detrás de cada cosmético existe un proceso que puede generar impactos tanto en el medio ambiente como en el consumidor. Frente a este escenario, L’Oréal Groupe plantea que el crecimiento económico y la sostenibilidad deben avanzar de la mano.

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