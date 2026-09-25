En L’Oréal desarrollan soluciones para sus envases con el fin de reducir el uso de materiales y fomentar el reciclaje, adoptando un enfoque circular basado en las 3R: Reducir, Reemplazar y Reciclar.
En L’Oréal desarrollan soluciones para sus envases con el fin de reducir el uso de materiales y fomentar el reciclaje, adoptando un enfoque circular basado en las 3R: Reducir, Reemplazar y Reciclar.
Por Redacción EC

La industria cosmética viene incorporando nuevas estrategias para reducir el impacto ambiental de sus productos, desde la elección de los materiales hasta el destino de los envases una vez utilizados. Una de estas herramientas es el ecodiseño, una metodología que incorpora criterios ambientales desde las primeras etapas de desarrollo y que busca optimizar el uso de recursos a lo largo del ciclo de vida de un producto. En L’Oréal Groupe, este enfoque forma parte de las iniciativas orientadas a mejorar sus prácticas de diseño, fabricación y gestión de envases.

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