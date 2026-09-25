La industria cosmética viene incorporando nuevas estrategias para reducir el impacto ambiental de sus productos, desde la elección de los materiales hasta el destino de los envases una vez utilizados. Una de estas herramientas es el ecodiseño, una metodología que incorpora criterios ambientales desde las primeras etapas de desarrollo y que busca optimizar el uso de recursos a lo largo del ciclo de vida de un producto. En L’Oréal Groupe, este enfoque forma parte de las iniciativas orientadas a mejorar sus prácticas de diseño, fabricación y gestión de envases.

Este enfoque integra criterios ambientales en las distintas fases del ciclo de vida de un producto. Esto incluye la selección de materias primas, la optimización de los procesos de fabricación y distribución, así como las posibilidades de reutilización, reciclaje o recuperación de los materiales una vez que el producto llega al final de su vida útil.

¿Qué es el ecodiseño?

El ecodiseño no se limita a desarrollar envases más atractivos o funcionales. Se trata de aplicar una metodología que permita identificar y reducir los impactos ambientales asociados a un producto desde su concepción, considerando aspectos como los materiales utilizados, los procesos de fabricación, el transporte, el uso por parte del consumidor y su disposición final.

El ecodiseño también plantea un cambio en la manera de evaluar un producto: el impacto ambiental deja de analizarse únicamente en el momento de fabricación y pasa a considerarse durante todo su ciclo de vida. Así, decisiones aparentemente pequeñas, como reducir el peso de un envase o incorporar material reciclado, pueden formar parte de una estrategia más amplia para optimizar el uso de recursos.

Reimaginar los productos y hábitos de belleza

En el caso de L’Oréal Groupe, el trabajo sobre el impacto ambiental abarca distintas etapas del desarrollo de sus productos. En el diseño de sus envases, la compañía señala que busca reducir el uso de materiales y favorecer el reciclaje, bajo un enfoque de circularidad basado en tres principios: reducir, reemplazar y reciclar.

En esa misma línea, la compañía viene incorporando distintas alternativas en sus procesos de desarrollo, entre ellas el aligeramiento de envases, el uso de materiales reciclados y de origen biológico, la reducción del plástico y la implementación de formatos recargables. Estas medidas buscan disminuir la cantidad de recursos empleados y extender el aprovechamiento de los materiales.

Para la industria cosmética, este tipo de iniciativas representa además un desafío que involucra a fabricantes y consumidores. El diseño de productos que utilicen menos recursos o que puedan ser reciclados o recargados requiere cambios en distintas etapas de la cadena, mientras que el manejo adecuado de los envases después de su uso también resulta determinante para que los materiales puedan mantenerse dentro de circuitos de aprovechamiento.

Ambiciones en materia de circulación

Reducir en un 50% en términos absolutos el uso de plástico virgen para el envasado de productos en comparación con 2019.

El 50% de todos los materiales utilizados en el embalaje del producto provienen de fuentes recicladas o de origen biológico.

Reducir la intensidad del embalaje de nuestros productos en un 20 % en comparación con 2019.

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