En una industria donde la innovación y las nuevas demandas de los consumidores avanzan a gran velocidad, L’Oréal Groupe busca anticiparse a los desafíos que plantea el presente. Desde hace más de 25 años, la compañía ha desarrollado estrategias orientadas a integrar la innovación, la sostenibilidad y la inclusión como parte de su evolución, con la mirada puesta en los retos que enfrenta el mundo actual.

La compañía apuesta de manera proactiva por un modelo de crecimiento más sostenible e inclusivo, con el objetivo de contribuir a la protección del planeta y generar oportunidades para las comunidades en las que está presente. En ese camino, el programa L’Oréal por el Futuro, lanzado en 2020, representa el capítulo más reciente de un compromiso que la compañía viene construyendo desde hace décadas y que busca impulsar una transformación concreta, transparente y de largo plazo.

Sostenibilidad sin perder eficacia

En L’Oréal Groupe, el desempeño del negocio y la responsabilidad ambiental y social forman parte de una misma visión. La compañía sostiene que la transformación se construye a través de acciones concretas y decisiones cotidianas, desde el desarrollo de un producto hasta la manera en que se utilizan los recursos a lo largo de su ciclo de vida.

Como líder mundial de la industria de la belleza, el grupo reconoce el potencial transformador de este sector. Durante décadas, ha recurrido a la ciencia y la tecnología para desarrollar productos que respondan a las necesidades de los consumidores y, al mismo tiempo, cumplan con criterios de calidad, eficacia, seguridad y responsabilidad.

Ese espíritu también impulsa la búsqueda de nuevas formas de innovación orientadas a un modelo de belleza más sostenible. La compañía plantea que la belleza puede ser no solo una herramienta de expresión y bienestar individual, sino también una vía para generar impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente.

A través de iniciativas como la ciencia verde (Green Sciences), el desarrollo de tecnologías aplicadas a la belleza (Beauty Tech) y una gobernanza alineada con estándares internacionales, como los establecidos por la CSRDy la SBTi, L’Oréal Groupe busca demostrar que el crecimiento empresarial puede avanzar de manera paralela a la reducción de su impacto ambiental y al desarrollo social y económico en mercados estratégicos como el Perú.

Una estrategia que abarca toda la cadena

El compromiso de la compañía se extiende a distintos aspectos de su operación: desde la respuesta a los efectos del cambio climático y la protección de los recursos naturales hasta el impulso de modelos de economía circular y el fortalecimiento de las comunidades. Para ello, sus iniciativas se apoyan en avances científicos y tecnológicos, así como en un proceso de evaluación y mejora continua.

Como parte de esta política de transparencia, L’Oréal Groupe publica periódicamente informes sobre su desempeño en materia de ESG, siglas en inglés de Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social y de Gobernanza). Estos documentos detallan sus principales compromisos, estrategias y avances en sostenibilidad, y permiten conocer cómo la compañía viene incorporando estos criterios en sus distintas áreas de operación.

Sepa más L’Oréal Groupe es la compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller. Con presencia en más de 150 países y una plantilla global superior a los 88,000 empleados, la empresa centra su actividad en el cuidado del cabello, coloración, protección solar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

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