Hace casi 15 años, el éxito de Violetta convirtió a Tini Stoessel (29) en una estrella internacional y dio inicio a una etapa profesional en la que su padre, el productor Alejandro Stoessel, estuvo a cargo de su representación. Ahora, después de más de una década trabajando juntos, padre e hija no solo han puesto fin a su relación laboral, sino que su vínculo familiar también atraviesa un momento de tensión.

Todo comenzó después de que la intérprete de “Miénteme” solicitara una auditoría privada para revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su carrera. Según información de medios argentinos, la evaluación habría revelado que Tini no tenía participación ni control sobre las empresas que gestionaban los ingresos derivados de su música, imagen, contratos comerciales y espectáculos.

El caso ha puesto bajo la lupa una relación que durante años parecía funcionar bajo una premisa tan poderosa como sencilla: la confianza entre un padre y una hija. Pero ¿qué ocurre cuando esa misma persona que nos cuida, nos conoce y en quien más confiamos también es nuestro representante, jefe, socio o quien administra nuestro dinero?

Aunque la situación de Tini ocurre en un contexto muy particular, marcado por una carrera internacional y grandes sumas de dinero, el dilema de fondo puede ser mucho más cercano de lo que parece. Padres que trabajan con sus hijos, hermanos que comparten un negocio, parejas que manejan juntas un emprendimiento o hijos que terminan trabajando bajo las órdenes de sus propios padres se enfrentan a una pregunta similar: ¿cómo se protege el vínculo familiar cuando también hay responsabilidades laborales, dinero y poder de por medio?

¿Padre o jefe? El quiebre en la dinámica

Trabajar con un familiar cercano puede parecer una ventaja, ya que hay una historia compartida, afecto, confianza y un nivel de lealtad difícil de replicar en una relación estrictamente profesional. Esa cercanía puede facilitar la coordinación, fortalecer el compromiso y ayudar a atravesar juntos los momentos difíciles. Sin embargo, cuando esa misma persona se convierte en jefe, socio o representante, aparece un desafío complejo: la superposición de roles.

“Cuando una relación familiar se vuelve también laboral, las personas empiezan a ocupar dos roles al mismo tiempo”, explicó el psicólogo Álvaro Álvarez, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) a Somos. El padre sigue siendo padre, pero también pasa a ser jefe, mientras que el hijo continúa siendo hijo, pero ahora es además trabajador, socio o representado.

El problema es que cada uno de esos roles tiene expectativas diferentes. Mientras en el hogar pueden pesar la protección, el afecto o una autoridad afectiva, en el ámbito laboral se necesitan autonomía, rendición de cuentas y capacidad para cuestionar decisiones. Ninguno de esos marcos desaparece al entrar a la oficina: ambos funcionan al mismo tiempo. Y esa mezcla puede generar confusión, culpa o incluso la sensación de que señalar un error equivale a faltarle el respeto a un padre o a una madre.

Cuando la familia y el trabajo se cruzan, conviven dos roles. Si se mezclan, una decisión profesional puede vivirse como desamor y fracturar el vínculo afectivo.

“El riesgo aparece cuando las fronteras entre ambos mundos empiezan a borrarse: una discusión de negocios termina en la mesa familiar, una crítica profesional se interpreta como una falta de cariño o incluso cuando problemas antiguos de la familia terminan influyendo en decisiones que deberían tomarse desde criterios laborales”.

Además, existe una dificultad particular: los roles familiares son mucho más antiguos que los laborales. Por eso, incluso cuando un hijo es adulto y ocupa una posición de responsabilidad, frente a su padre puede reaparecer la dinámica construida durante la infancia. “Podemos tener treinta años y dirigir un área importante, pero frente a un padre puede surgir la sensación de que debemos obedecer”, señaló Álvarez.

Por ello, el desafío no está necesariamente en trabajar con la familia, sino en hacer explícito desde qué rol se está hablando y tomando decisiones en cada momento. Una conversación puede cambiar cuando se entiende que, en ese momento, no habla un padre con su hija, sino un jefe con su trabajadora o un socio con otro socio. Incluso verbalizar algo tan sencillo como “esto te lo estoy planteando como socia o representada, no como hija” puede ayudar a marcar esa frontera.

Y esa distinción se vuelve todavía más importante cuando además del afecto entran en juego el dinero, el poder y decisiones que pueden tener consecuencias a largo plazo.

“Confío en ti”: cuando la cercanía nos silencia

En el trabajo entre familiares, la confianza puede convertirse en un punto ciego. Y es que cuando hay afecto, es común dejar de hacer preguntas o revisar decisiones que en cualquier otro entorno profesional cuestionaríamos o revisaríamos sin mayor reparo.

Según la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional, esto ocurre porque “la confianza hace que bajemos nuestras defensas y asumamos que la otra persona está actuando en función a nuestro beneficio”. En esa dinámica también pueden imponerse los acuerdos verbales bajo la premisa de que “entre nosotros no hace falta un contrato”.

Sin embargo, formalizar no significa dudar del otro: “los acuerdos escritos no reemplazan la palabra; la respaldan”, indicó el psicólogo. Y es que la informalidad puede volverse especialmente frágil cuando el patrimonio crece o las circunstancias cambian.

Cuando este esquema se prolonga durante años, quien delega puede terminar perdiendo parte del control sobre su propia carrera.

En ese contexto, una mirada externa —la de un auditor, un abogado o incluso una pareja— puede poner en evidencia aquello que durante años se había normalizado, a partir de preguntas aparentemente básicas: “¿Sabes cuánto ganas?”, “¿Tienes acceso a tus cuentas?”, “¿Está por escrito?”.

Recuperar ese control, sin embargo, puede activar un freno emocional. “Muchas personas sienten que cuestionar a un familiar es traicionarlo, especialmente cuando existe la idea de que en la familia nos tenemos que apoyar. Por lo que pedir cuentas puede sentirse como un “ya no confío en ti”, generando culpa en quien pregunta y, en algunos casos, malestar en quien estaba a cargo de administrar”, precisó Tuñoque.

La cercanía juega en contra cuando la confianza sustituye a las reglas. Evitar conversaciones incómodas por afecto solo acumula silencios y resentimientos hasta desatar un conflicto mayor.

Aun así, los especialistas coincidieron en que poner límites económicos no equivale necesariamente a desconfiar, sino que también puede ser una forma de cuidar la relación. Estas dinámicas pueden sostenerse durante años precisamente porque están respaldadas por el afecto, hasta que alguien se atreve a formular las preguntas que antes no se hacían.

Cuando la confianza empieza a jugar en contra

El problema aparece cuando esa confianza comienza a sustituir aquello que debería estar respaldado por información, acuerdos y límites claros.

Para Álvaro Álvarez, una de las primeras señales de alerta aparece cuando hacer preguntas empieza a tener un costo emocional. Si pedir explicaciones sobre cuentas, contratos o decisiones genera enojo, culpa, silencio, amenazas o acusaciones de deslealtad, algo dejó de funcionar.

Lo mismo ocurre cuando una persona no tiene acceso a sus propios documentos o cuentas, se toman decisiones importantes sin consultarla, hay contratos que no se entienden, existen reglas distintas para familiares y no familiares, se mezclan gastos personales y laborales o existe dependencia excesiva de una sola persona.

Pero quizá una de las señales más reveladoras sea que nadie se atreva a expresar desacuerdo por miedo a dañar el vínculo familiar. Una relación laboral saludable —según Álvarez— debería poder soportar preguntas, revisiones y diferencias de opinión. Cuando para mantener la paz alguien tiene que renunciar a saber, opinar o decidir sobre asuntos que le corresponden, esa aparente tranquilidad puede esconder un problema mayor.

Y cuando finalmente surge una disputa económica, las consecuencias no necesariamente se quedan en la empresa. En la familia no solo esperamos que la otra persona cumpla con su trabajo, sino que también nos cuide y no se aproveche de nuestra vulnerabilidad. Por eso, una discusión sobre dinero puede terminar cuestionando mucho más que una cifra o una decisión administrativa: puede llevar a preguntarse qué más no se sabía, desde cuándo ocurría o si toda la relación se había entendido de la manera correcta.

“Cuando una persona descubre que no tenía el control que creía sobre sus propios ingresos o patrimonio, la pérdida no es únicamente financiera. Puede aparecer una fuerte desilusión, especialmente cuando quien ejercía ese control era un familiar en quien se confiaba plenamente. La situación puede generar preocupación, estrés y angustia y, cuando se prolonga o el impacto emocional es considerable, incluso afectar el sueño y el apetito o favorecer la aparición de síntomas depresivos”, advirtió Liliana Tuñoque.

En ese punto, el golpe puede sentirse como una doble pérdida: “no solamente siento que perdí control sobre mi dinero, sino que también siento que alguien en quien confiaba no fue transparente conmigo”, destacó la psicoterapeuta. Y quizá ahí esté la parte más difícil de reparar: no se trata únicamente de recuperar información, ordenar cuentas o establecer nuevas reglas, sino de reconstruir la confianza con alguien que, además de socio o administrador, sigue siendo parte de la familia.

Acordar desde qué rol se habla en cada espacio es vital. Establecer límites profesionales a tiempo previene que los desacuerdos del negocio destruyan la relación.

¿Se puede trabajar con la familia sin poner en riesgo la relación?

La respuesta corta es sí. Sin embargo, lograrlo exige transformar la buena voluntad en estructuras concretas. Cuidar el vínculo no significa asumir que el afecto resolverá los problemas laborales, sino establecer reglas que eviten que cada decisión económica termine convertida en una prueba de amor.

Para el psicólogo Álvaro Álvarez, el primer paso es poner sobre la mesa, desde el comienzo, aquello que muchas familias prefieren dejar implícito: qué rol cumple cada persona, quién puede tomar determinadas decisiones, cómo se establece la remuneración, qué información debe estar disponible, cómo se controlan los gastos y las cuentas y qué ocurre si alguien decide dejar el negocio.

A esto se suma definir quién firma contratos, cómo se aprueban las decisiones importantes, qué procedimiento se seguirá ante un conflicto y en qué momento será necesario recurrir a un profesional externo. Si además existe patrimonio o propiedad compartida, será necesario establecer reglas específicas y contar con la asesoría adecuada.

En empresas familiares más grandes, herramientas como los protocolos familiares, las reuniones formales y los órganos de gobierno ayudan a ordenar estas relaciones. Pero la lógica también puede aplicarse a un negocio pequeño: el familiar puede merecer confianza; el puesto que ocupa, en cambio, necesita responsabilidades, límites y mecanismos de revisión.

El problema es que establecer estas reglas puede resultar incómodo, especialmente cuando durante años se ha funcionado sobre la base de la confianza. Quien estaba acostumbrado a decidir solo puede interpretar las preguntas como una señal de desconfianza, mientras que quien empieza a poner límites puede sentirse culpable por hacerlo. Por eso, Álvarez recalcó que la forma de comunicar el cambio es tan importante como el límite mismo.

En lugar de presentarlo como un reclamo o un castigo, puede plantearse como una forma de proteger a todos: “Quiero que esto quede claro para que no termine afectando nuestra relación”. También ayuda separar los espacios: una reunión para hablar del negocio y otro momento para compartir como familia. Los límites funcionan mejor cuando son previsibles, recíprocos y establecidos antes de que aparezca el conflicto, no como reacción después de una pelea.

En el fondo, la confianza y la transparencia no son conceptos opuestos. Una familia puede quererse profundamente y, al mismo tiempo, tener contratos, cuentas claras, responsabilidades definidas y conversaciones incómodas cuando sean necesarias. Preguntar qué se está firmando, cuánto se está ingresando o quién toma decisiones sobre un patrimonio propio no debería interpretarse como una declaración de guerra familiar.

La confianza sana, precisamente, no exige renunciar al propio criterio. El cariño puede ser la base para trabajar juntos, pero nunca debería convertirse en el sistema de control financiero.