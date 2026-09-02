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Resumen

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El fin de la relación profesional entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, pone en evidencia lo frágil que puede volverse el vínculo afectivo cuando el éxito y el patrimonio personal se gestionan en el entorno familiar.
El fin de la relación profesional entre Tini y su padre, Alejandro Stoessel, pone en evidencia lo frágil que puede volverse el vínculo afectivo cuando el éxito y el patrimonio personal se gestionan en el entorno familiar.
Por Milenka Duarte

Hace casi 15 años, el éxito de Violetta convirtió a Tini Stoessel (29) en una estrella internacional y dio inicio a una etapa profesional en la que su padre, el productor Alejandro Stoessel, estuvo a cargo de su representación. Ahora, después de más de una década trabajando juntos, padre e hija no solo han puesto fin a su relación laboral, sino que su vínculo familiar también atraviesa un momento de tensión.

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