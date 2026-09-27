Lali Espósito y Tini Stoessel sorprendieron en River al ritmo de “Like a Virgin” de Madonna. (Foto: Instagram / @lali)
Lali Espósito y Tini Stoessel sorprendieron en River al ritmo de “Like a Virgin” de Madonna. (Foto: Instagram / @lali)
Por Redacción EC

Lali Espósito cerró el sábado 26 de septiembre su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” con un multitudinario concierto en el estadio de River Plate. Como invitada especial tuvo a Tini Stoessel, quien compartió escenario por primera vez junto a la cantante. Además, Marilina Bertoldi se unió a las artistas para interpretar “Like a Virgin” de Madonna.

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