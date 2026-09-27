Lali Espósito cerró el sábado 26 de septiembre su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” con un multitudinario concierto en el estadio de River Plate. Como invitada especial tuvo a Tini Stoessel, quien compartió escenario por primera vez junto a la cantante. Además, Marilina Bertoldi se unió a las artistas para interpretar “Like a Virgin” de Madonna.

El encuentro entre ambas había sido esperado durante años por sus seguidores. Las especulaciones crecieron a partir de una fotografía que las mostró juntas en un estudio en España, aunque Lali había explicado posteriormente que aquella reunión no estuvo relacionada con una grabación musical. Finalmente, la esperada coincidencia ocurrió frente a miles de personas en el Monumental.

Lali y Tini eligieron vestidos de novia y protagonizaron una puesta inspirada en una recordada presentación de Madonna junto a Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003. El homenaje tomó como eje “Like a Virgin”, uno de los clásicos de la ‘Reina del Pop’.

Durante el show Marilina Bertoldi se incorporó a la presentación. La artista apareció con guitarra y vestuario negro, en contraste con las prendas blancas de Lali y Tini. El cierre de la performance incluyó un beso entre las tres intérpretes, en una recreación del gesto que había formado parte del número de Madonna en 2003.

Tras finalizar la canción, Tini dedicó palabras a Lali y recordó el vínculo que mantienen desde sus primeros años en el mundo artístico. “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote. Verte trabajar desde tan pequeña y ver todo lo que lograste”, dijo.

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Por su parte, Lali también dedicó emotivas palabra a su colega: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, expresó sobre el escenario.

Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi sorprendieron en River al ritmo de “Like a Virgin” de Madonna. (Foto: Captura se video de X / Hispa)

Después de “Like a Virgin”, las artistas continuaron juntas con “1Amor”, acompañadas por Bertoldi en la guitarra. El espectáculo también incluyó otras figuras invitadas, entre ellas Miranda!, como parte de una noche que Lali preparó para despedir la gira.