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Resumen

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Tini Stoessel. (Foto: Ripley/ Difusión)
Tini Stoessel. (Foto: Ripley/ Difusión)
Por Samanta Alva Vargas

Construir una carrera bajo el escrutinio público no es tarea sencilla. La cantante argentina Martina Stoessel, mejor conocida como Tini, lo ha hecho desde muy joven, creciendo frente a una generación que la ha acompañado en cada etapa. Desde el fenómeno global de “Violetta” —exitosa telenovela de Disney Channel— hasta su consolidación como una de las voces más influyentes del pop latino, su trayectoria se ha desarrollado en constante exposición y crecimiento.

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