Construir una carrera bajo el escrutinio público no es tarea sencilla. La cantante argentina Martina Stoessel, mejor conocida como Tini, lo ha hecho desde muy joven, creciendo frente a una generación que la ha acompañado en cada etapa. Desde el fenómeno global de “Violetta” —exitosa telenovela de Disney Channel— hasta su consolidación como una de las voces más influyentes del pop latino, su trayectoria se ha desarrollado en constante exposición y crecimiento.

Esa visibilidad ha ido de la mano con un proceso personal constante. Con el tiempo, Tini empezó a revisar lo que había incorporado como propio en medio de esa exposición. “Había muchas cosas que me decía a mí misma que no eran mías. Eran comentarios que terminé sintiendo como propios y que formaban parte de mi vida”, cuenta. Reconocer esas voces ajenas y separarlas de su identidad le permitió reconstruirse desde un lugar más consciente.

En ese camino, su relación con el público también se transformó. La conexión se volvió más directa, menos mediada por una idea de perfección. En el escenario, esa cercanía se percibe con claridad. “Intento nunca guardarme cuando tengo ganas de llorar arriba del escenario, me tomo ese momento y digo ‘me está pasando esto’”, explica.

Tini Stoessel. (Foto: Ripley/ Difusión)

Emoción en escena

Esa forma de habitar su presente se refleja en Futttura, su nueva gira. El proyecto reúne distintas etapas de su vida desde una mirada emocional. “Es como una reconciliación con todo lo que fui, abrazar a cada una de esas versiones mías”, dice. El show se organiza en tres escenarios que representan estados de ánimo distintos y que se entrelazan sin seguir un orden cronológico, como fragmentos de una misma historia.

Su relación con el Perú es parte de ese recorrido. La artista ha visitado el país desde los inicios de su carrera y reconoce una intensidad que se mantiene vigente. “Me gusta sentir en el público peruano esa pasión, ver cómo cantan, cómo se emocionan. Esa conexión es muy fuerte”, comenta. En cada visita, ese intercambio se renueva.

A lo largo de los años, su música, su estilo y su forma de comunicarse han evolucionado. Su manera de definirse hoy es abierta: “Soy un montón de cosas, voy cambiando todo el tiempo”. Esa idea le permite moverse sin fijarse en una sola versión, incorporando lo que cambia y sosteniendo lo que permanece.

Hoy, ese recorrido también es compartido. Hay un público que ha crecido con ella y que espera reencontrarse en cada etapa que propone. Futttura no solo reúne sus distintas versiones: también abre un espacio para mirarlas con distancia y sin rechazo. En ese proceso, Tini plantea algo más amplio: reconstruirse no implica borrar lo anterior, sino aprender a reconocerse en lo vivido y avanzar desde ahí. //