Este 19 de julio, el país no solo verá la final de la Copa del Mundo 2026, sino también celebrará el Día del Pollo a la Brasa, una fecha que vuelve a poner en el centro de la mesa a uno de los platos más queridos de los peruanos. Aunque cada pollería tiene su propia receta, técnica y secreto de sazón, hay algo que las une: el pollo a la brasa continúa siendo una tradición capaz de reunir a varias generaciones alrededor de una misma mesa para disfrutar.

Con más de 13000 pollerías y 460000 empleos vinculados, este plato impulsa la economía, el agro y la exportación avícola a nivel nacional e internacional. La industria avícola representa el 66% del valor pecuario nacional, más de un cuarto del valor agropecuario y aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Así, detrás de cada pollo servido con papas y cremas existe una cadena mucho más grande que también forma parte de la historia de este plato.

En ese sentido, este año, las promociones llegan con opciones para distintos gustos y presupuestos. Desde combos familiares hasta versiones con toques amazónicos, estas son algunas de las ofertas que puedes aprovechar durante la celebración.

Pollivoro

Dirección: Surco / San Miguel / Lince / SurcoViejo

La cadena express, que nació durante la pandemia, tiene como protagonista al pollo a la brasa, macerado en un aderezo de más de 12 ingredientes entre hierbas y condimentos y cocido en un horno encendido al carbón.

Para esta fecha, Pollivoro presenta el Combo Mundialista, una promoción que incluye un pollo a la brasa, caja de papas huamantanga, cremas caseras, una porción de chaufa, cuatro tequeños, ensalada familiar y un litro de chicha por S/89.90. La oferta será válida únicamente por el Día del Pollo a la Brasa.

Píkalo

Con 10 locales (nueve en Lima y uno en Megaplaza de Huaral), Píkalo celebra la semana del pollo a la brasa con su “Píkalo Clásico”. La promoción incluye un pollo, papas, ensalada y un litro de chicha o gaseosa por S/87.90, tanto para delivery como para recojo.

La cadena nació en 1997 en Los Olivos y se ha hecho conocida por sus pollos a la leña y parrillas. Su carta también ha evolucionado con propuestas como el pollo a la leña con fetuccini a la huancaína, pesto criollo, tacos y sánguches.

Mar y Selva

Dirección: Av. Tomás Marsano 1195, Surquillo

Para este 19 de julio, Mar y Selva presenta una edición limitada de su pollo a la brasa con toque amazónico, acompañado de arroz chaufa Mar y Selva, patacones y una salsa de ají de pollería con el sello de la casa.

La propuesta estará disponible por tiempo limitado y busca rendir homenaje al plato bandera a través de una combinación que reúne el sabor clásico de la pollería con ingredientes y preparaciones inspiradas en la Amazonía.

Norkys

Entre el 13 y el 19 de julio, Norkys ofrece un cuarto de pollo con papas a S/10.90 para clientes Qore del BCP, en los niveles 2 al 5. Además, durante todo julio, quienes cuenten con este beneficio podrán acceder a la promoción de un pollo más papas por S/54.90.

Para acceder a las ofertas, los clientes deben ingresar a la aplicación del BCP y revisar la pantalla de beneficios Qore.

La Pollerona

Dirección: Sjl / Agustino / Los Olivos / Manchay / Comas

La Pollerona también se suma a la celebración con una campaña pensada para distintos tipos de reuniones. Entre sus alternativas se encuentran La Pollerona, con pollo entero, papas fritas, ensalada y bebida natural; La Poderosa, con un pollo entero y medio pollo adicional; La Preferida, que incorpora un cuarto de pollo extra; Súper Familiar, acompañada de arroz chaufa; y La Clásica, con pollo entero, papas fritas y ensalada.

Para Diego Flores, chef ejecutivo de la marca, la clave está en la calidad del producto y la técnica de cocción. La Pollerona mantiene, además, una receta familiar de marinada que busca conservar un sabor ahumado y una calidad constante en cada local.

Kendall Brasa

Dirección: Arenales 798, Jesús María

Kendall Brasa también ha preparado una serie de promociones especiales para celebrar la fecha. Entre sus alternativas se encuentra medio pollo con papas, ensalada y complemento de chaufa por S/64.

Para quienes buscan una opción con piqueo, la pollería ofrece un combo de pollo, papas, ensalada y seis tequeños por S/100. También presenta una promoción de pollo, papas, ensalada, complemento de chaufa y una bebida de 1,5 litros por S/112.

Los amantes del chaufa pueden optar por un combo de pollo, papas, ensalada y chaufa por S/102, mientras que la alternativa familiar incluye dos pollos, papas y ensalada por S/165. Las promociones de Kendall Brasa estarán disponibles del 13 al 19 de julio.

Este 19 de julio, la celebración volverá a repetirse en miles de mesas peruanas. Y si hay algo que el pollo a la brasa ha demostrado con el paso de los años es que, con una buena promoción o sin ella, siempre encuentra una manera de reunirnos.