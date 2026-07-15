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Resumen

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Conoce la historia de Don Tito, la pollería familiar que cumple su 40 aniversario. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC
Conoce la historia de Don Tito, la pollería familiar que cumple su 40 aniversario. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC
/ Mario Zapata N.
Por Marilia Pastor

Cuando decimos Don Tito casi podríamos estar hablando de un amigo, por los recuerdos y vínculos que se pueden formar con un lugar. En este caso, me refiero a la pollería que nació en San Borja hace 40 años. Fue una joya escondida del distrito, de esas típicas pollerías de barrio, que ahora se ha expandido a otros cinco distritos y ya es reconocida (por muchos) como una de las mejores de la ciudad.

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