El pollo a la brasa, uno de los platos más queridos y consumidos en el Perú, tiene cada año su propio espacio de reconocimiento en los Premios Somos.
Desde su primera edición en 2023, la categoría a la Mejor pollería se ha convertido en una de las más disputadas, reflejando la enorme popularidad de este clásico nacional. En la edición 2025, el público eligió a Don Tito como ganador, marcando así su primera victoria en esta categoría de los premios gastronómicos del diario “El Comercio”.
El anuncio del premio se realizó la noche del martes 26 de agosto en una gala en Barranco.
Todos los nominados
Estos fueron todos los restaurantes nominados en la categoría en los Premios Somos 2025:
- Granja azul
- Don Tito
- Las Canastas
- La Leña
- Mediterráneo
- Pardos Chicken
- Primos Chicken Bar
- Villa Chicken
- Tori Pollería
- Yopo
Sobre los Premios Somos
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.
¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?
La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.
¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.
Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.
