Los cocineros más destacados y los nuevos talentos que están revolucionando la comida; los platos populares y aquellos bocados de autor que buscan romper paradigmas; los periodistas gastronómicos que llevan años escribiendo la historia y los creadores de contenido que nos acercan todo tipo de alternativas con solo un ‘click’. La primera edición de los Premios Somos congregó a los diferentes actores que hacen de la cocina peruana una de las más interesantes del planeta. No en vano, somos el hogar del mejor restaurante del mundo según la última entrega de The World’s 50 Best Restaurants.

Desde finales de mayo y hasta inicios de julio, más de 25 719 personas votaron para elegir a los ganadores de la lista gastronómica que se reveló en una ceremonia en el MAC de Barranco en la que sobró talento, unión y celebración por todos los logros del sector.

Los invitados a la fiesta de los Premios Somos comenzaron a llegar poco después de las 6:30 p.m. y en las conversaciones previas al anuncio de ganadores no faltaron escenas de camaradería y manifestaciones de admiración. Uno de los temas más recurrentes en la alfombra roja fue el reciente triunfo de Central, el restaurante peruano que ha sido reconocido como el mejor del mundo en 2023, y cuyos chefs, Virgilio Martinez y Pia León fueron reconocidos como mejor chef masculino y mejor chef femenina del año según los lectores de El Comercio. A la distancia, ambos cocineros mandaron sus saludos vía video.

“Me hubiera encantado estar con ustedes en sus primeros premios gastronómicos. Estoy más que agradecido con el Perú y sigamos celebrando nuestra gastronomía y nuestra relación con el alimento” sostuvo Martínez.

Mitsuharu Tsumura, quien subió al escenario para recibir el reconocimiento al Mejor Restaurante de Cocina de Autor, otorgado a Maido, sostuvo que lo que más le gustaban de los premios era el sentimiento de comunidad. “Acabo de encontrarme con Grimanesa Vargas, a quien no veía hace mucho tiempo. Siempre emociona una nominación, pero lo más bonito de estos premios es que reúnen a la comunidad gastronómica, indistintamente de los resultados, lo importante es el compañerismo”, dijo el chef que también destacó el año importante que es este 2023 para el Perú gastronómico.

“Este es un buen momento para celebrar al Perú, un gran año para la comunidad gastronómica, que debe estar más unida que nunca. Se han logrado cosas maravillosas y podemos seguir haciendo cosas increíbles. Creo que el turismo va a llegar a niveles pre pandémicos o quizás superarlo”, añadió ‘Micha’ sobre los recientes reconocimientos internacionales a chefs peruanos, entre ellos, él mismo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue aquel dedicado a celebrar la trayectoria de una figura muy importante dentro de la gastronomía nacional. Aunque nació en Alemania, Astrid Gutsche lleva tres décadas en el Perú, difundiendo la diversidad de sus insumos, en especial, el cacao. A su paso por la ceremonia, la chef recordó sus inicios y también destacó cómo la gastronomía es “una fiesta que une al Perú”. “Es una pasión que resalta nuestras costumbres, nuestras diferentes maneras de ver los platos, las recetas… es una costumbre muy democrática, todos nos abrazamos, es una fiesta”, declaró.

Las palabras de Gutsche contrastaron bien con lo que se vivió en los Premios Somos, donde la pasión por nuestra comida, nos unió en una noche inolvidable.

Esta fue la lista completa de ganadores de la noche:

1. Mejor huarique: Anticuchos Grimanesa

2. Mejor sanguchería: El Chinito

3. Mejor cafetería de especialidad: Amarena café

4. Mejor panadería: Pan de la chola

5. Mejor heladería: Laritza D

6. Mejor espacio de comida saludable: La Nevera Fit

7. Mejor restaurante vegano: Namasté

8. Mejor tienda de productos gourmet: Delifrance

9. Mejor restaurante de hotel: Maras de The Westin Lima

10. Mejor rooftop: 27 tapas

11. Mejor diseño de ambiente: Museo Larco Café

12. Mejor restaurante campestre: La Granja Azul de Santa Clara

13. Mejor patio gastronómico: Mercado 28

14. Mejor bajón o comida 24 horas: Siete Sopas

15. Mejor dark kitchen o marca por delivery: Fat Burger

16. Mejor creador de contenido gastronómico: Luciano Mazzetti

17. Mejor restaurante de comida norteña en Lima: Fiesta Chiclayo Gourmet

18. Mejor restaurante de comida andina en Lima: Huancahuasi

19. Mejor restaurante de comida amazónica en Lima: El Aguajal

20. Mejor restaurante en Cusco: Chicha por Gastón Acurio

21. Mejor restaurante de Lambayeque: Fiesta Chiclayo Gourmet

22. Mejor restaurante en Arequipa: La Nueva Palomino

23. Mejor restaurante peruano en Argentina: La Mar de Buenos Aires

24. Mejor restaurante peruano en Chile: Osaka de Santiago

25. Mejor restaurante peruano en España: Callao 24 de Madrid

26. Mejor restaurante peruano en EE. UU.: La Mar de Miami

27. Mejor Restaurante de Comida Criolla: Panchita

28. Mejor chifa: Titi

29. Mejor restaurante de comida marina: La Mar

30. Mejor restaurante de comida italiana: San Ceferino/ Salve Luigi

31. Mejor restaurante de comida nikkei: Osaka

32. Mejor restaurante de carnes: El charrúa

33. Mejor pollería: Pardo’s Chicken

34. Mejor pastelería: María Almenara

35. Mejor taberna: Isolina

37. Mejor Barra de un Restaurante o Bar de Lima: Carnaval

38. Mejor restaurante de comida internacional: La 73

39. Estrella en ascenso: Gabriela León de Lady Bee

40. Mejor chef femenina: Pía León/ Kjolle

41. Mejor chef masculino: Virgilio Martínez/ Central

42. Mejor restaurante de cocina de autor: Maido

Premios especiales:

Cebiche del año: Cebiche apaltado de La Capitana

Hamburguesa del año: La 'Smoke Buddha' de Burger Boy

Makis del año: Makis acebichados de Hanzo San Isidro

Figura del año: Karissa Becerra

Karissa Becerra Premio a la trayectoria: Astrid Gutsche