La presentadora de televisión y animadora infantil Yola Polastri ha sufrido un infarto cerebral, por lo que se encuentra internada en una Unidad de Cuidados Intensivos desde el domingo.

Así lo informó su hermano Augusto Polastri en “Magaly TV, la Firme”, detallando que la famosa Chica de la Tele viene recuperándose a paso lento.

“Su estado es delicado, está en UCI. Ha tenido un pequeño derrame, un infarto cerebral. Ahorita está en recuperación, sedada y durmiendo”, dijo.

El hermano de la conductora no precisó en qué centro de salud fue internada, pero contó que Polastri tuvo un incremento en su presión sanguínea, por lo que esperan una normalización.

“Se le ha subido un poco la presión, tenemos que esperar 5 días para que se desinflame y esperemos buenos resultados”, añadió.

¿Yola Polastri ha despertado?





Aunque también comentó que Polastri despertó ayer martes, no se tiene certeza de cuándo lo volverá a hacer. “No hay comunicación, no hay visitas, no hay nada”, agregó.

Por otro lado, la comunicadora Magaly Medina, que informó sobre el estado de salud de Polastri, adelantó que la presentadora todavía no ha despertado.

MÁS INFORMACIÓN: Yola Polastri le dice adiós a los escenarios tras 50 años de trayectoria

“La última información que tenemos es que ella no ha despertado, todavía está en estado inconsciente”, precisó Medina en su programa del miércoles 15 de mayo.

El último show de Yola





Yola Polastri es una de las figuras televisivas más importantes de la televisión peruana, luego de 50 años de trayectoria, la presentadora realizó su último show el pasado 3 de febrero.

“Me estoy jugando los últimos partidos, pero continuaré con shows privados que me demandan menos esfuerzo, sobre todo a nivel de organización”, aseguró la animadora en el diario Expreso.