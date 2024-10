El cantante Dilbert Aguilar contó que ha recibido llamadas extorsivas con amenazas de muerte desde hace bastante tiempo, incluso a pesar de haber sido hospitalizado. Aguilar, quien estuvo internado 11 días en el Hospital Cayetano Heredia por una infección pulmonar severa, aseguró que las extorsiones fueron tan constantes que cambió de número telefónico hasta en treinta ocasiones.

“Me dicen que me van a volar la cabeza. ‘Te voy a partir el pecho’. Me dicen ahora sí no vas a entrar a UCI, vas a ir de frente a un cajón”, comentó Aguilar a Trome, al detallar que, además de las llamadas amenazantes, los extorsionadores también lo contactan mediante redes sociales y mensajes de texto. Explicó que muchas de estas llamadas se originan desde cárceles.

Tras ello dijo: “Si quisieran, ya me hubieran matado hace rato . A veces tratan de intimidarte y en mi casa, en mi caso yo viajo casi toda la semana exponiéndome a las rutas del Perú, que son muy críticas, trabajando en las madrugadas, no comiendo bien, no durmiendo bien, para que venga un payaso y te presione para que tú le des”, exclamó indignado.

En contraste, el artista aseguró que internos de los mismos penales le piden donativos y regalos como alimentos, uniformes y otros productos, a lo que dijo corresponder conforme a sus posibilidades. “Simplemente yo trato de apoyarlos, digo apoyarlos porque ellos lo toman como un apoyo. Me llaman, hermanito, batería, puedes colaborar con unos uniformes. Ahí bacán, porque tú estás contribuyendo con el deporte”, señaló.

CONOCE MÁS: Dilbert Aguilar presenta mejorías en su salud tras salir de UCI

¿Por qué fue hospitalizado Dilbert Aguilar?





La hospitalización del cantante en UCI en agosto pasado se debió a una complicación respiratoria causada por una bacteria en los pulmones. “Los médicos confirmaron que fue una bacteria que adquirí en cualquier parte y que se hizo crónica”, explicó Aguilar, quien reconoció que su automedicación pudo haber agravado el cuadro. Aguilar afirmó que, en esta última hospitalización, incluso enfrentó un error médico que casi deriva en una traqueotomía innecesaria.

“Estuve 11 días, pero ahí no me entubaron, solo estuve con una cánula de alto flujo, pero sí estaba en UCI. Y en esta otra oportunidad bueno, hicieron mala praxis conmigo”, reveló a Trome. “Tuve muchos pensamientos encontrados, que no sabes qué puede pasar. Piensas en tu familia, adentro piensas en ti, pero las personas que están afuera en la clínica esperando”, añadió.

Dilbert Aguilar revela que fanático le regaló S/ 10 000 durante su hospitalización

En medio de la situación, el artista también agradeció el apoyo de colegas y seguidores, uno de los cuales donó S/ 10 000 soles para sus tratamientos. “Le agradezco de todo corazón, algún día le voy a pagar todo”, expresó Aguilar, añadiendo que otros amigos del medio actoral también se han solidarizado con su situación, como el actor Ernesto Pimentel.

Aguilar fue extubado el pasado 4 de setiembre, para luego ser dado de alta el 13 del Hospital Nacional Cayetano Heredia, habiéndose recuperado completamente. “[Mi esposo] Dilbert Aguilar ya está en casa. Él está bajo los cuidados, con las terapias y tratamientos que tiene que seguir”, dijo su esposa Jazmín Gutarra en “La banda del Chino”. Actualmente, Dilbert ha retomado su carrera musical, presentándose en diversos locales de Lima y provincias.