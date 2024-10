Robert Downey Jr., de 59 años, dejó claro que no teme que Marvel lo recree utilizando inteligencia artificial. En una entrevista en el podcast “On with Kara Swisher”, el actor habló del uso de IA en la industria cinematográfica. “Me siento mínimamente (preocupado) al respecto porque tengo una vida real que está ocurriendo y no tengo mucho espacio para eso” , explicó.

Al abordar su relación con Marvel, Downey expresó confianza en que no usarán su imagen sin consentimiento. “No me preocupa que secuestren el alma de mi personaje, porque hay como tres o cuatro chicos y chicas que toman todas las decisiones allí de todos modos, y nunca me harían eso”, afirmó.

Sin embargo, la conversación se tornó más seria cuando Swisher insinuó que “los futuros ejecutivos seguramente” querrán explotar su imagen. Downey estuvo de acuerdo, manifestando su intención de tomar acciones legales si es necesario. “Quiero dejar claro que tengo la intención de demandar a todos los futuros ejecutivos. Solo por especulación”, comentó. “Mis abogados estaría muy activos”, añadió.

A pesar de estas preocupaciones, Downey Jr. está preparado para regresar al MCU, interpretando un nuevo papel como el villano Dr. Doom en “Avengers: Doomsday” y “Avengers: Secret Wars”. Su ex coprotagonista Gwyneth Paltrow expresó confusión sobre su regreso, comentando en Instagram: “No lo entiendo, ¿ahora eres un malo?”. A lo que Downey resumió en la Comic-Con de San Diego de 2024: “Nueva máscara, misma tarea. ¿Qué puedo decir? Me gusta interpretar personajes complicados”, dijo.