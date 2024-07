El día sábado 27 de julio será recordado como uno de los días más emocionantes para los fans del MCU. Marvel Studios comenzó a dar noticias oficiales sobre el futuro del UCM que, si bien parecía incierto, ahora nos muestra un claro sentido al presentarnos al villano más importante de la saga, Doctor Doom. ¿Quién será el que lo interpretará? El mismísimo Robert Downey Jr. Aquí analizamos lo que ha sido y lo que podría ser la Fase 6 del universo cinematográfico de Marvel tras todo lo que se dijo en el Hall H de la San Diego Comic-Con 2024.

El contexto actual del MCU

El morbo era el pan de cada día en los fans de la cultura geek. DC Studios haciendo su trabajo en la reestructuración, por la parte de los animes, “ONE PIECE” con el mejor live-action de todos los tiempos. Netflix con Sandman, pero por parte de Disney, Marvel Studios mostraba un problema de ejecución para tantas ideas que Kevin Feige tenía.

Proyectos que salían y terminaban siendo de muy baja calidad narrativa, terribles villanos, malísima ejecución. Es de sorprender que a cinco años del cierre de la ‘Saga del Infinito’ con “Avengers Endgame” no hayamos tenido una gran cantidad de películas o series de la calidad mostrada previamente en el MCU. El que hayamos tenido la serie de “Loki” o la película de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (sin contar las que alimentaron nuestro hype como “Spider-Man No Way Home” o “Deadpool y Wolverine”) se convirtió en un ida y vuelta de decir “Marvel revivió” sin imaginarnos que solamente eran vestigios de lo que una vez fue el UCM.

La falta de un villano unificador

El principal error fue que no teníamos un enemigo en común. La presentación de los superhéroes en la Fase 1 de la “Saga del Infinito” fue increíble en comparación con el modo en el que se iban presentando a los héroes ahora. Después de Thanos no hemos tenido a ese gran villano que nos haga pensar en que todo se está armando para esa batalla definitiva. Aunque Kang nos hacía imaginar eso, solamente vimos pequeñas cosas de dicho personaje y contadas de la peor manera en “Ant-Man and the Wasp Quantumania”.

Todo esto sin contar las alegaciones de abuso en contra del actor Jonathan Majors que lo terminaron llevando a ser expulsado del papel y dejando un gran número de historias en el aire.

La reestructuración de Marvel Studios

Ante dicha situación, Kevin Feige inició con el replanteo de todas sus ideas para crear un nuevo rumbo que queda muy marcado en la Fase 6 del MCU, el Doctor Doom.

Doctor Doom es uno de los villanos más temibles y enigmáticos que han podido existir en toda la historia de los cómics. Su llegada representa una amenaza latente para los fans de los superhéroes y es que tiene historias con una narrativa tan increíble que alzan al personaje por todo lo alto. Es por eso que veo con buenos ojos la reestructuración de Marvel Studios para ahora sí narrar sus historias en base a un villano de tal nivel. Un ‘borrón y cuenta nueva’ que necesita Marvel Studios para comenzar con otras historias sin dejar de lado las más grandes que ya han pasado.

Robert Downey Jr. como Doctor Doom

Ahora, para interpretar a un personaje de tal magnitud, se necesita a un actor de magnitud absoluta y quién mejor para esto que el mismísimo Robert Downey Jr., el cual se la juega con un arma de doble filo. Yo me imagino que Robert, ahora tras ganar su Oscar como ‘Mejor actor de reparto’ por “Oppenheimer”, sabe lo que es la calidad más allá de estar encasillado en un papel de superhéroe como Tony Stark y en este rumbo multiversal sacará provecho de esto pero ahora como el enemigo que necesita Marvel.

El Doctor Doom es de esos villanos que te caen bien y mal a la vez, carismático a su estilo y no dudamos que Robert haga un papel brillante como el máximo enemigo del MCU en esta fase pero... ¿qué pasa si no lo llega a ser? ¿Qué pasa si la calidad sigue en picada? Para que Robert Downey Jr. haya regresado a interpretar papeles en una película de superhéroes yo me imagino algunos factores. Uno de estos es un pedido expreso de Kevin Feige apelando a toda la nostalgia y amistad que pasaron y que llevó a Robert al estrellato y otro es que le haya presentado la nueva estructura para la calidad de las películas porque si no, ¿por qué se arriesgaría Robert ahora que está en otro ‘mundo’ actoralmente hablando?

El papel de los hermanos Russo

El retorno de los hermanos Russo a la dirección de “Avengers Doomsday” y “Avengers Secret Wars” puede haber sido otro factor decisivo para que Robert vuelva ya que el cierre que le dieron a su personaje como Iron Man fue de los mejores en la historia del cine. Los hermanos Russo tienen una habilidad única para manejar grandes elencos y complejas narrativas interconectadas, algo que será esencial para el éxito de estas nuevas películas.

Expectativas y riesgos

Con una lista de películas estructurada, una planificación a futuro más clara y con la calidad actoral y dirección de los hermanos Russo, la fe en Marvel Studios vuelve a crecer, aunque ahora con un sesgo de desconfianza pero siempre con la posibilidad latente de imaginarnos el retorno a lo más alto de un universo cinematográfico que tantas alegrías nos dio durante años.

La Importancia de un buen comienzo

El primer proyecto de estas nuevas fases que se estrena en febrero, “Capitán América: Brave New World”, será crucial. Esta película deberá establecer el tono y la calidad que los fans esperan. Cualquier tropiezo podría ser desastroso para la confianza de los seguidores.

La necesidad de innovación

Marvel Studios no solo debe depender de nombres y nostalgias del pasado. La innovación en la narrativa y en la presentación de los personajes será clave. La audiencia actual es más exigente y espera historias que sean tanto emocionantes como profundas.

Los fans y su papel crucial

El feedback de los fans será fundamental para el éxito de estas nuevas fases. Marvel deberá estar atenta a las reacciones y críticas, y estar dispuesta a ajustar su rumbo si es necesario.

Conclusión: un futuro prometedor pero incierto

¿Qué pasará? Pronto lo averiguaremos con el estreno de “Capitán América: Brave New World”. Con una planificación a futuro más clara, la calidad actoral de Robert Downey Jr., la dirección de los hermanos Russo, y un villano de la magnitud de Doctor Doom, las bases están puestas para un renacimiento del MCU. Sin embargo, los desafíos son enormes y solo el tiempo dirá si Marvel Studios puede recapturar la magia que una vez tuvo.

