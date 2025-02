“Capitán América: Brave New World” es una película clave dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que marca el debut de Sam Wilson (Anthony Mackie) como el nuevo portador del escudo. Tras los eventos de “The Falcon and the Winter Soldier”, la historia explora el desafío que representa para Sam asumir el legado de Steve Rogers en un mundo que aún lucha por aceptar este cambio.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Capitán América: Brave New World”, que llega este 13 de febrero a la cartelera, y aquí te contamos qué nos pareció.

Contexto de la película

La cinta no solo trae de vuelta al Capitán América, sino que también introduce una serie de conflictos políticos como lo de la isla celestial y amenazas que ponen en jaque la estabilidad global. La presencia de Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford) como el nuevo presidente de los Estados Unidos añade una dimensión política interesante, mientras que el regreso de Samuel Sterns (Tim Blake Nelson), alias The Leader, conecta la historia con elementos de “The Incredible Hulk” (2008).

Sam Wilson: un Capitán América diferente

Uno de los aspectos más destacados de la película es la evolución de Sam Wilson como Capitán América. A diferencia de Steve Rogers, Sam no posee el suero del súper soldado, lo que lo obliga a confiar en su entrenamiento, su moral y su capacidad de liderazgo. Esta diferencia es fundamental, ya que el personaje debe demostrar que es digno del escudo sin las habilidades sobrehumanas de su predecesor.

Red Hulk es Thaddeus Ross (interpretado por Harrison Ford). (Foto: Marvel)

La historia explora el peso que significa portar el escudo y cómo la sociedad reacciona ante la idea de un nuevo Capitán América. Sam enfrenta resistencia tanto a nivel político como dentro del propio gobierno, lo que agrega una capa de tensión a la trama.

El regreso de viejos enemigos y nuevos desafíos

Uno de los puntos más interesantes de “Brave New World” es el regreso de Samuel Sterns, quien fue presentado en “The Incredible Hulk” como un científico que estuvo en contacto con la sangre de Bruce Banner. Su transformación en The Leader lo convierte en una amenaza, ya que posee una inteligencia sobrehumana y un plan que podría cambiar el equilibrio de poder en el mundo.

A esto se suma la presencia de Ross, cuya figura como presidente plantea interrogantes sobre sus verdaderas intenciones. En los cómics, Ross se convierte en Red Hulk, y aunque la película no confirma si seguirá ese camino, su influencia en la historia es innegable.

Esta es una nueva historia del Capitán América, esta vez con Sam Wilson llevando tanto el traje como el escudo del Cap. (Foto: Marvel)

Acción y escenas impactantes

Si bien la historia tiene un fuerte componente político, no deja de lado la acción. Las escenas de combate están bien coreografiadas y muestran a Sam usando su agilidad, estrategia y tecnía de vuelo para compensar la falta de superfuerza.

Las secuencias de peleas aéreas y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo están bien logrados, manteniendo el estilo de acción que caracterizó a las anteriores entregas del Capitán América.

Fortalezas y debilidades de la película

Lo mejor:

El desarrollo de Sam Wilson como un Capitán América con una identidad propia.

La presencia de Harrison Ford como Thaddeus Ross añade peso a la historia política.

La conexión con “The Incredible Hulk” y la expansión del universo Marvel.

Buenas escenas de acción y un villano interesante.

Lo que pudo mejorar:

Algunos personajes secundarios pudieron tener un desarrollo más profundo.

La historia, en algunos momentos, se siente un poco dispersa, opaca.

A pesar de las expectativas, la trama no se arriesga demasiado.

Las escenas de acción se sienten sosas en ciertos momentos (como si los golpes no generaran el daño que realmente uno imagina).

El CGI, si bien anda en mejora, sigue decayendo en momentos muy importantes.

En conclusión: ¿vale la pena o no ver “Capitán América: Brave New World”?

“Capitán América: Brave New World” es una película que, sin reinventar la fórmula, logra presentar a Sam Wilson como un digno sucesor de Steve Rogers a sabiendas de que no puede estar a la par de lo que fue él pero hace el intento. Con una historia que equilibra acción, política y legado, la película ofrece un capítulo interesante dentro del UCM pero que no a todos les atraerá.

Si eres fan del personaje y quieres ver cómo evoluciona su rol dentro del universo Marvel, esta entrega valdrá la pena. Aunque no es perfecta, cumple con su objetivo de consolidar a Sam Wilson como el nuevo Capitán América y abrir nuevas posibilidades para futuras historias que se avecinan en el MCU.

Pd, tiene una escena post créditos.

“Capitán América: Brave New World” ya está disponible en todas las salas de cine de Perú.