“Springsteen”: “No se puede hacer playback”, dice Jeremy Allen White sobre la exigencia de cantar en la película

El imaginario “Springsteen: Música de ninguna parte” (“Springsteen: Deliver From Nowhere”) inicia entre el sudor de un cantante y la voz de Jeremy Allen White sobre el escenario. Luego, la película pasa por los motores desde los que Bruce Springsteen convirtió en canciones la tensión de la fama y los fantasmas de su niñez. Ese vaivén de emociones y el rock de la época se cristaliza en el periodo en que el ídolo musical compuso y grabó, en soledad y a cuatro pistas, las maquetas que acabarían siendo “Nebraska” en 1982.​​​

En una rueda de prensa global, moderada por Warren Zanes, autor del libro en que se basa la película, Jeremy Allen White, Jeremy Strong y el director Scott Cooper hablan de su química en equipo y el rigor que, según prometen, evitó la imitación del cantante en la pantalla. ​

“¿Cómo entras en la cabeza de Bruce?”, se preguntaba Cooper, y agradece a Zanes la guía que fue su libro para entender la vida del cantante y llevar a la mayor expresividad a sus actores. “Esta es una película sobre muchas cosas, pero trata sobre un hombre que lucha con su honestidad en el trabajo, y el coraje de tener introspección, y lidiar con su propio trauma”, subraya.​

Bruce Springsteen

El filme sitúa a Bruce como un joven al borde del estrellato global que intenta reconciliar la presión del éxito con los espectros del pasado junto a sus padres, interpretados por Gaby Hoffmann y Stephen Graham (“Adolescencia”). El retrato del cantante rehuye el mito para enfocarse en el hombre; en este caso, el escenario principal en su dormitorio de Colts Neck (Nueva Jersey) y “el silencio frente a su grabadora de cartucho de 4 pistas”.

En vez de hacer una película biográfica desde el ascenso hasta el renacimiento, Cooper se concentra en la creación de “Nebraska” (1982), sexto álbum de estudio de Springsteen, al principio, concebido como demos para regrabar con la E Street Band (Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Steven Van Zandt, Max Weinberg). ​El disco reúne relatos sobre trabajadores al límite, forasteros y criminales, incluido del asesino Charles Starkweather, que inspira la canción título.

“Nebraska” fue un álbum que hablaba del aislamiento en Estados Unidos, y de lo que ocurre cuando fallan los lazos con amigos, comunidad, gobierno o trabajo. ​Entre las piezas, destacan “Atlantic City”, “Highway Patrolman”, “State Trooper” y “My Father’s House”.​

Jeremy Allen White en una escena de "Springsteen: Música de ninguna parte". (Foto: 20th Century Studios)

Jeremy Allen White resume su interpretación como Bruce con una confesión. “Empecé en un lugar de miedo… mi avance fue acercarme al hombre de 1981-1982, no al dios”, dice. “Una vez que empecé a ver a Bruce como hombre y no como divinidad, encontré mi lugar”, añade.​

“Fue entonces cuando empecé a encontrar mi lugar. No solo fue la tarea de interpretar a este hombre tan conocido, sino también esforzarme al máximo para aprender a tocar la guitarra y cantar sus canciones lo mejor posible. Y hubo un momento en Nashville, donde grabamos gran parte del disco de Nebraska en RCA (primer sello discográfico del cantante). Sentí una gran cercanía con Bruce”, agrega Allen White.

“En los últimos años, he tenido mucha suerte en algunos personajes que he interpretado, porque me llevó a aprender una habilidad”, lo dice Allen White en referencia al papel que lo llevó varias veces al Premio Emmy —el chef de ansiedad crónica Carmy Berzatto en “The Bear”—. “En el caso de Bruce, pude estar solo en un espacio de grabación y cantar palabras que no son mías, que son aprendidas, pero intenté hacerlas mías. Recuerdo haber tenido un gran éxito en Nashville y sentir una cercanía y una afinidad con Bruce, como si fuera la primera vez que lo hacía”, explica el actor.

El actor pregrabó la canción “Born in the USA” y, luego, la regrabó con el equipo en la misma sala donde se registró originalmente. “No puedes simplemente cantarla, tienes que gritarla”, cuenta, porque fue un sacrificio vocal que le hizo perder la voz por 4 días tras dos horas de sesión con el supervisor musical Dave Cobb. Para recuperar el “rasp”, dice, “muchas veces gritaba en una almohada por las mañanas”, y aunque aquella secuencia se preparó, también la cantó en cada toma, porque obviamente “no se puede hacer playback” si estás imitando a Bruce Springsteen.​

Jeremy Strong es Jon Landau, el manager

Jeremy Allen White y Jeremy Strong en una escena de "Springsteen: Música de ninguna parte". (Foto: 20th Century Studios)

En la mejor época de su carrera, marcada por el éxito de “Succession” (serie de HBO recomendadísima), Jeremy Strong recibe la tarea de convertirse en el manager de Bruce Springsteen, Jon Landau. Fue una figura clave en la mejor época del cantante y, luego, su gran amigo por décadas. “No sabía nada de Jon” cuando recibió el papel, dice Strong.

Se enfrentó a “una religión” en torno a Bruce y su entorno de personas cercanas. Para Strong, Landau era como “un timón invisible” cuya sensibilidad e inteligencia protegen lo real frente a las presiones del negocio. “En cierto modo, Jon es como un jardinero y Bruce como una flor exótica”, añade.

“Jon posee una profunda comprensión de la música y del contexto artístico más amplio que, sin duda, a finales de los 70 y principios de los 80, pudo transmitirle algo a Bruce y ayudarle a extraer la naturaleza y belleza particulares de su visión. Pero eso nació de una profunda comprensión”, dice.

“En cierto modo, lo que hace Jon es un baluarte contra... Bruce dijo una vez: ‘Las presiones de la industria musical son impotentes ante la realidad’. Y Jon también lo entiende. Entonces, Jon lídia con las presiones de la industria musical, pero protegiendo lo real: el poder del arte. El arte tiene que surgir de algo real. Pero se necesita alguien que entienda eso para poder hacer lo que Jon Landau ha hecho”, reflexiona.

En el terreno, filmar en Nueva Jersey, como reto para el director y elenco, sirvió para recrear a consciencia la biografía del cantante, tanto en las calles, las salas y los escenarios locales. El club The Stone Pony de Asbury Park, y el poblado de Freehold aportan textura a la historia de un hombre denudarse mucho con su música. En Saltar Intro de El Comercio, vimos la primera parte de la película y esta tiene mucho material simbólico con el que, sin duda, dejará a los fans con mucho por conversar.​

Fecha de estreno de “Springsteen”

Jeremy Allen White y Odessa Young interpretan a Bruce Springsteen y la novia del cantante, Faye. Ella es retratada como una madre soltera en "Springsteen: Música de ninguna parte". (Foto: 20th Century Studios)

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, de 20th Century Studios, tiene en el reparto a Jeremy Allen White (Bruce), Jeremy Strong (Landau), Paul Walter Hauser (Mike Batlan), Stephen Graham (Doug), Odessa Young (Faye), Gaby Hoffmann (Adele), Marc Maron (Chuck Plotkin) y David Krumholtz (Al Teller). ​​La película llega a cines de Perú el 30 de octubre.

